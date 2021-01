Vacuna china Sinopharm contra COVID-19 es segura en niños y adolescentes, según datos clínicos

15 DE ENERO DE 2021 | 12:30 PM CST

La vacuna china Sinopharm contra COVID-19 es segura en niños y adolescentes

La vacuna china Sinopharm contra COVID-19 es segura en niños y adolescentes. (Foto: EFE)

Una vacuna contra la COVID-19 desarrollada por China National Biotec Group (CNBG), una subsidiaria de Sinopharm, es segura en personas de entre tres y 17 años, según datos clínicos obtenidos por la compañía, informaron el viernes medios estatales.



’Cabe señalar que en el caso de los niños de tres a cinco años, debido a que su sistema inmunológico aún se está desarrollando, deben ser monitorizados cuidadosa y estrechamente durante la vacunación’, dijo a Xinhua el presidente de CNBG, Yang Xiaoming, sin brindar más detalles.



CNBG tiene dos vacunas para el COVID-19 en ensayos clínicos de Fase 3, las que han sido autorizadas para uso de emergencia y su administración a grupos prioritarios con alto riesgo de infección. También se ha autorizado una candidata de Sinovac Biotech para uso de emergencia.



La vacuna que está desarrollando la unidad de CNBG en Beijing fue la primera en China en ser aprobada para uso público general a fines de diciembre.



No quedó claro de inmediato a qué vacuna de CNBG se refería Yang en sus comentarios sobre ensayos clínicos en niños y adolescentes. Sinopharm y CNBG no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.



La vacuna de CNBG aprobada para uso público general tuvo una efectividad de 79.3% para prevenir que las personas contraigan la enfermedad, dijo el Instituto de Productos Biológicos de Pekín de CNBG a fines de diciembre, pero aún no ha publicado ningún dato detallado de eficacia.



La candidata a vacuna de Sinovac y una de CanSino Biologics también se están probando en niños y adolescentes.



Los desarrolladores de vacunas occidentales, incluidos Pfizer y Moderna, también han incluido a niños de hasta 12 años en sus ensayos clínicos.



