Vacuna contra COVID-19 de Oxford y AstraZeneca, donde participa México, será universal y gratuita: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó este jueves que la vacuna contra el COVID-19 será universal y gratuita.



"La disposición del Gobierno de México es que la vacuna se pondrá tanto como sea necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos, por eso decimos que estará disponible en forma universal y gratuita", indicó en la conferencia matutina.

El miércoles se dio a conocer que México será uno de los países de América Latina encargado de producir la vacuna de Oxford y AstraZeneca, a través de un acuerdo entre el laboratorio y la Fundación Slim.



López-Gatell comentó que era importante no perder de vista que no es posible "cortar esquinas" en el desarrollo de una vacuna, es decir, hay fases clíncias que no se pueden evitar.



"Los resultados de AstraZeneca son hasta ahora muy alentadores, voy a recordar un comentario del doctor Alcocer (...), de casi 150 candidatos en proceso de desarrollo , se van reduciendo las opciones porque en distintas etapas se va mostrando que no existe la capacidad o posibilidad de que se induzca una respuesta inmune, que es lo que se necesita para que la vacuna sea protectora", señaló.



Las bases teóricas y tecnologías muestran que la vacuna AZ12-22 es la que tiene las mejores capacidades hasta el momento en fases de investigación preclínica, y va más avanzada en el ensayo Fase 3, puntualizó.