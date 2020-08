Vacuna, entre la ciencia y la política

Científicamente no está probada la eficacia de ningún medicamento en contra de covid-19, de acuerdo a lo expresado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya ha dicho que para la aplicación de una vacuna debe tardar –cumpliendo los protocolos correspondientes- cuando menos doce años para ello.

Es decir, someterse desde protocolos de pruebas en animales hasta el sustento científico de su investigación, para luego dejar de pasar un periodo determinado para ver las reacciones en humanos, tomando en cuenta el principio de la medicina de no causar mal a nadie. Y, por más rápido que se haga, de acuerdo a los avances tecnológicos y sustento financiero, serían tres años.

Y aun cuando covid-19 tiene nueve meses de su devastadora presencia en el mundo, se anuncia la presencia de vacunas tanto de países, como de laboratorios; sin faltar los remedios caseros y la charlatanería, las suposiciones y las especulaciones con fines mercantiles y de descubrimientos mágicos; todo es suposición si se toma en cuenta el rigor científico.

Con el beneficio de la duda, se aceptan avances en determinados proyectos de vacunas –hay 17-, falta determinar los costos, métodos de distribución y aplicación, para lo cual falta un buen trecho. No obstante, es de reconocerse los avances en la materia y la disponibilidad de recursos y de buena fe de nuestros gobernantes por encontrar la salida del túnel.

TURBULENCIAS

Demanda contra López-Gatell

Y si a nivel mundial no se ha encontrado remedio ni la vacuna, menos el origen y la forma de combatir el virus, en México los senadores del PAN encabezados por la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota interpusieron una demanda en contra del zar anticovid en México, Hugo López-Gatell, a quien consideran responsable de una estrategia fallida contra el virus que ha llevado a la tumba a 56,000 y otros tanto a los hospitales, es decir, se trata de enjuiciar y señalar a un responsable, cuando ni siquiera las potencias y sus gobernantes han encontrado las causas de la pandemia. Se ha politizado el tema de la salud y se pretende sacar raja de la desgracia…Será el próximo 7 de septiembre cuando se inicie formalmente el proceso electoral federal 2020-2021 informó el Instituto Nacional Electoral (INE) y celebró la incorporación de sus cuatro nuevos consejeros, electos en julio pasado, e indicó que éste proceso ’será el más grande de la historia’ y se le ’dará banderazo de salida’ a todas las actividades de la jornada electoral del 6 de junio de 2021. El INE informó en un comunicado que alrededor de 95 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto para elegir a los representantes de más de 21 mil cargos que se renovarán en todo el país…Jesús Gutiérrez Valencia y Wilfrido Hernández, miembros de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala informaron en la plancha del zócalo que el 12 de agosto de 2020, Julissa González Rojas, Jueza Quinta de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, resolvió el amparo 329/2020, con resolución inédita en el que determina que el Presidente de la República, el Gobernador del Estado de Chiapas y el Secretario de Salud Federal violaron derechos de las comunidades indígenas tsotsil, tseltal chol y zoque, en materia de salud por lo que deberán garantizar ese derecho en materia de prevención, contención y combate a covid-19 y a consensar las medidas de difusión que puedan tutelar de manera efectiva el acceso a la salud ya que hay 56,000 muertos en las etnias del país…

