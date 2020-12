Vacuna rusa para mayores de 60: "El Presidente está nervioso porque no llegan los papeles", confesó Ginés González García

El desafortunado comentario de Ginés mientras no sabía que aún lo grababan - Fuente: Casa RosadaVacuna rusa para mayores de 60: "El Presidente está nervioso porque no llegan los papeles", confesó Ginés González García



En el arranque del plan oficial de vacunación contra el coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, sufrió un llamativo traspié: confesó frente a las cámaras de la transmisión oficial que el presidente Alberto Fernández "está nervioso porque no llegan los papeles" desde Rusia sobre la eficacia de la vacuna Sputnik V para personas mayores de 60 años.



"El Presidente quiere generar confianza. Ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio, que es el mismo, pero el número de casos de más de 60 años es mil y pico y quieren ampliarlo un poco más. Pero salió con la misma efectividad, con la misma cantidad de anticuerpos. Yo calculo que es cuestión de días", comentó González García, mientras charlaba con un grupo de médicos en el Hospital Posadas, donde el gobierno nacional puso en marcha el proceso de vacunación.



"El Presidente quería venir acá a vacunarse pero [sólo] si se vacunaba...después decidió que hasta que no pueda vacunarse no quiere hacer ninguna imagen con esto. La razón es esa", reveló ante sus interlocutores.



"Yo también me voy a vacunar cuando me toque", completó el funcionario, antes de despedirse de los médicos Francisco Traverso y Flavia Loiacono, integrantes de los equipos de terapia intensiva del Hospital Posadas.



Las declaraciones de González García se producen en medio del creciente reclamo de la oposición para que el Gobierno brinde más datos sobre la vacuna rusa.



El 17 de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, generó desconcierto en la Casa Rosada cuando admitió públicamente que no se había aplicado la vacuna Sputnik V porque todavía no estaba aprobada para mayores de 60 años, como él. Finalmente, Rusia anunció el sábado pasado que autorizó el uso de la vacuna en adultos mayores.



Campaña de vacunación



Esta mañana, a más de 300 días del primer caso positivo de Covid-19 en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández puso en marchael plan de vacunación en forma simultánea en todo el país con las 300.000 dosis de Sputnik V compradas a Rusia. En la provincia de Buenos Aires se distribuyó la mayor cantidad: 123.000 vacunas, el 41% del total.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, y una enfermera del Hospital San Martín, de la ciudad de La Plata, fueron los primeros en vacunarse. Lo hicieron minutos antes de las 9, la hora prevista para el inicio del operativo oficial.



"Hoy es el principio del fin de la pandemia en la Argentina. Orgulloso de haber puesto el hombro", aseguró Kicillof, tras recibir la primera dosis de la vacuna rusa.



"Vamos a empezar esta verdadera epopeya", enfatizó, por su parte, González García, quien lanzó la campaña de vacunación en el Posadas junto a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y varios intendentes del conurbano, como Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo).



Tras presenciar la inmunización de los primeros trabajadores de la salud en el Hospital Posadas, el funcionario afirmó que "hay que tenerle miedo a la enfermedad, no a la vacuna". "Cuando me toque por la aprobación, me vacunaré", remarcó, frente a las dudas planteadas por la oposición sobre el medicamento ruso.



La coalición Juntos por el Cambio insistió ayer en reclamar más información sobre la vacuna rusa, que todavía no fue aprobada en Europa y que en América Latina usarán México, Venezuela y Brasil.



En busca de respaldo, Fernández acordó con los gobernadores vacunarse. Sin embargo, el Juan Schiaretti (Córdoba) y Rodolfo Suárez (Mendoza) anticiparon que por ahora no lo harán. Hoy Axel Kicillof se convirtió en el primer mandatario provincial en aplicarse la Sputnik V.



Ayer Fernández afirmó que los argentinos "tienen mucha confianza" en la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. "No me animaría a decir que una es mejor qué otra. ¿Con qué parámetro comparamos?", dijo anoche el jefe del Estado en diálogo con la TV Pública.



Si bien acordó con varios laboratorios la compra del medicamento, el Gobierno priorizó la negociación con Rusia para cumplir con su anuncio de vacunar antes de fin de año. La aprobación de la vacuna rusa fue apurada por la Casa Rosada y se produjo a través del Ministerio de Salud.



Reparto



El plan nacional de inmunización contra el coronavirus se inició esta mañana en forma simultánea en todo el país. Del total de dosis de la vacuna que llegaron al país se estableció el siguiente reparto: Buenos Aires (123.000 dosis); Santa Fe (24.100); la Ciudad (23.100); Córdoba (21.900); Tucumán (11.500); Mendoza (11.000); Entre Ríos (10.100); Salta (8.300); Chaco (7.700); Corrientes (6.700); Santiago del Estero (5.900); Misiones (5.200); San Juan (4.700); Jujuy (4.600); Río Negro (4.400); Neuquén (3.600); Formosa (3.400); San Luis (3.300); Chubut (3.000); Catamarca (2.800); La Rioja (2.600); Santa Cruz (2.400); La Pampa (2.300) y Tierra del Fuego (1.300).



En base a resultados de una prueba piloto, se determinó que el trámite para recibir la dosis puede tardar entre 8 y 12 minutos, desde que la persona llega, es vacunada, registrada y deja el centro de salud con su carnet, en un dispositivo que requiere gran cantidad de personas trabajando en cada instancia.