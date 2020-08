Vacuna Slim, la luz del túnel

De acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, México participa en diversos foros –académicos, científicos, gobiernos, empresas- que tienen que ver con los proyectos de elaboración de vacunas contra covid-19 de tal manera de estar a tiempo en forma en el momento en que ésta se produzca y la tengamos de manera oportuna.

Desde luego que es una estrategia adecuada para asegurar la presencia de México en la puja mundial por tan codiciado medicamento que puede salvar vidas en el mundo, pero en la competencia como tal siempre habrá unos que ganen y otros que se queden al margen. Esto parece ser lo que ocurre con el proyecto Astra-Zeneca que incursiona en los países de América Latina.

Si el proyecto que financia el audaz empresario y filántropo Carlos Slim tiene éxito, sin duda que seremos mano en la vacuna; pero también estamos preparados para enfrentar las consecuencias en caso de que no pase la prueba ha dicho Arturo Elías Ayub, vocero de la Fundación que patrocina la investigación.

Ya se ve la luz del túnel, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos confiamos en que así sea. La visión de don Carlos Slim y la experiencia de la Universidad de Oxford son garantía de ello, aunque las potencias –China, EU, Rusia- hacen lo propio; quien salga primero al mercado y muestre la eficacia del medicamento tendrá pleno reconocimiento, como todos los que participan en esta hazaña.

TURBULENCIAS

Buzón digital reducirá contacto físico: ASF

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, ponderó las bondades de la tecnología y su aplicación a las necesidades del país en legalidad y transparencia, a través de herramientas como el buzón digital, programa que servirá para reducir el contacto físico entre auditores y entes auditados y así evitar posibles actos de corrupción, en un enlace simultáneo con los 32 contralores y contraloras del país, la secretaria de la Función Pública y la presidenta Nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros quien llamó a ’trabajar en equipo, como nunca antes, para acabar con la corrupción y demostrar que el país está gobernado por gente decente, y fiscalizado por contralores honestos, capaces y comprometidos’.

Así se clausuró la LXIV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, que coordina a nivel nacional el Secretario de la Contraloría de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, y que se llevó a cabo de manera virtual el 13 y 14 de agosto…En Oaxaca la situación de la pandemia y la inconformidad social es tan difícil que ni el gobernador ni el alcalde se encuentran en la ciudad, a decir de los ciudadanos que acuden al Palacio de Gobierno y a Palacio Municipal en busca de soluciones a sus problemas; al parecer éstos tendrán que esperar a que termine la contingencia…El Dr. Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría, informó que en el país hay alrededor de 15 millones de personas mayores de 60 años, de estos 15 millones, casi tres millones tienen algún grado de deterioro funcional y cerca de un millón 894 mil personas son totalmente dependientes y un sistema nacional de cuidados no existe, y son muy pocos los países en la región, sólo Uruguay tiene un sistema formal de esta naturaleza…Se prepara para este miércoles en encuentro AMLO-CONAGO en el que no habrá choques, sino diálogo afirma el Presidente, aun cuando casi todo el país está en semáforo rojo por la epidemia…

