Vacuna y elecciones

Mientras sigue el jaloneo por el resultado de las elecciones presidenciales en EU, Pfizer y Biontech anunciaron la puesta en circulación de una vacuna anticovid, contra todos los pronósticos y los protocolos científicos que establecen, para la elaboración de semejante descubrimiento, un plazo de doce años.

Se requieren doce años para la elaboración de una vacuna, máximo tres, dada la complejidad de los estudios y experimentos en laboratorio y en el campo, pero –sin desdeñar los recursos y avances científicos-, en menos que canta un gallo –casualmente- Donald Trump dio ’la gran noticia’.

Sería dramático para la humanidad cualquier manejo de tipo político tanto en la propagación como en la eliminación del virus, pues la alta letalidad en estos momentos mantiene en angustia al mundo, y no sería ético que así como se propagó el virus se le elimine de la noche a la mañana.

Confiamos en la ciencia y en la ética política, pues el mundo lo que requiere ya es una solución, venga de donde venga; y si se acepta aún con los réditos para quien maneje el control de la pandemia, la solución es urgente. Biden, a su vez, formó su consejo científico contra covid: para un madrugador, uno que no duerme.



TURBULENCIAS



Manejo ejemplar de finanzas de Pío



Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, revisó las cuentas bancarias de Pío López Obrador y encontró en éstas un ejempla manejo: concordancia entre sus ingresos y sus gastos; nada anormal, un ejemplo de austeridad y honradez. ’Yo ya no me pertenezco’ dijo el presidente López Obrador al ser interrogado al respecto…Los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y todo el gabinete se reunirán mañana martes con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para encontrar una solución de fondo al problema de las inundaciones por el desbordamiento de los ríos que cruzan ambas entidades y que provocan cuantiosos daños materiales, muertes y sufrimiento en miles de familias del sureste; por ser de la región y conocedor de todos los rincones del país, sin duda que el tabasqueño dará la solución que en siglos no se ha podido dar a esa parte del país, en tanto que otras, como en el norte de la República, no hay ni una brizna…Se quedarán con las ganas quienes desean ver una ruptura o enfrentamiento con Estados Unidos, dijo el canciller Marcelo Ebrard durante su participación en la XVIII Cumbre de Negocios, y reiteró que el presidente López Obrador esperará los resultados del conteo de votos para felicitar al ganador y de inmediato empezar a trabajar en problemas bilaterales. El presidente AMLO se ha colocado al lado de Putin, de Rusia y Xi Jimping, de China, que tampoco han felicitado a Biden como presidente electo…En Oaxaca el gobernador Alejandro Murat hizo un llamado a la población a mantener las medidas sanitarias implementadas para mitigar los efectos de la pandemia pues aun cuando la entidad mantiene la ocupación hospitalaria en menos del 50%, no hay que bajar la guardia, indicó…Censurar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de cadenas de televisión y medios electrónicos, no es cualquier cosa; se trata del país de las libertades, en México ya estamos acostumbrados a que antes se hacía eso, ahora ya no, dijo el presidente López Obrador en relación a la decisión de cadenas de Tv-EU que cortaron el mensaje del republicano. Recordó el tabasqueño la frase de Voltaire de que no estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho a decirlo…



