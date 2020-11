PALACIO

Por Mario Díaz



Vacuna y política



-Gobernadores temen distribución condicionada

-Donald Trump amaga con ’castigar’ a Nueva York

-Pfizer y Moderna solo esperan autorización de FDA



CON razón o sin ella, lo cierto es que los gobernadores integrados a la Alianza Federalista no tan solo se sienten agraviados con el gobierno de la Cuarta Transformación en lo que respecta al reparto del presupuesto; también consideran que podrían ser relegados en el programa de vacunación contra la enfermedad Covid-19. Tal es la dimensión de la divergencia entre la Federación y los 10 mandatarios estatales inconformes con la política lopezobradorista.



En efecto, tras firmar la controversia constitucional que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la eliminación de 109 fideicomisos, temen que el programa de inmunización sea retrasado en las entidades que representan, como medida de represalia.



Hipotéticamente, los gobernadores aliancistas consideran que en México podría ocurrir lo mismo que en los Estados Unidos, luego de que el presidente DONALD TRUMP amagara con diferir al máximo la vacunación contra el Covid-19 en el estado de Nueva York, derivado de la actitud controversial del alcalde de Manhattan durante el proceso eleccionario presidencial.



Por lo pronto, luego de su reunión el pasado 20 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, solicitarán la intervención del máximo tribunal en el país por la medida aprobada en el Congreso de la Unión para fortalecer los recursos del gobierno Federal con más de 68 mil millones de pesos que estaban destinados a los 109 fideicomisos.



Bajo el amparo del Artículo 105 Constitucional, los gobernantes inconformes califican como un abuso de la 4T la desaparición de los fideicomisos, toda vez que en algunos de los casos se conformaban con fondos estatales y municipales, sobre todo para lo relativo a la ciencia y la tecnología.



La rivalidad se agrava ante la sospecha, exagerada o no, de que el cada vez más próximo programa de inmunización para eliminar la pandemia del coronavirus podría ser retrasado en los estados gobernados por los integrantes de la Alianza Federalista.



Al respecto, cabe señalar que, mientras en México se espera un nuevo ciclo epidémico del Covid -19 entre diciembre y marzo; se enfrentará la pandemia sin medidas coercitivas; se analiza el mapa logístico para el proceso de vacunación que contempla 10 millones de inmunizaciones al mes; y se prepara la adquisición de 200 millones de jeringas; en la Unión Americana, el gobierno hace preparativos para iniciar el programa de vacunación antes de la primera quincena de diciembre.



Los laboratorios Pfizer y Moderna solo están en espera de que la FDA-agencia que controla alimentos y medicinas-rinda su veredicto luego del análisis que realicen entre los días 8 y 10 de diciembre. Como ambas empresas afirman que sus vacunas mantienen más del 95% de seguridad, mantienen la seguridad de que serán autorizadas y, 24 horas después, iniciar el proceso de distribución e inmunización.



Es positivo que, por fin, la ciencia esté a punto de poner fin a la pandemia del siglo que ha provocado muertes y caos económico en el mundo, al grado de que ya nada será igual una vez que el coronavirus sean aniquilado. Sin embargo, sería negativo que los gobiernos, por la razón que fuere, utilizaran la vacuna como arma política, tal y como lo predicen los contrarios a DONALD TRUMP en los Estados Unidos y de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la república mexicana.



DESDE EL BALCÓN:

I.-El Colegio de Periodistas de Tamaulipas que preside el licenciado CRISTÓBAL GARZA MARTÍNEZ y Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas que lidera quien esto escribe, entre otras organizaciones gremiales, se preparan para firmar un convenio académico con Innovat University (filial de la Universidad del Noreste), instituto de estudios superiores con sede en la ciudad de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.



El programa de profesionalización está orientado a los trabajadores de la información de todo el país con la modalidad de línea, híbrido y presencial en las asignaturas para bachiller, licenciatura y maestría.



II.-El Club Primera Plana de la ciudad de México que preside el licenciado JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA participará, mañana jueves, el foro la Franja y la Ruta que organiza la Asociación de Periodistas de China.



El trabajo gremial contrasta con otras entelequias que solo se preocupan por cobrar anualidades a sus representados, aunque por fortuna, al menos en 2020 por motivos de la pandemia y reunión virtual, no habrá cobro por ’cuota de recuperación’.



Dice el dicho y dice bien que ’no hay que alimentar panzas aventureras’, pero…..

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

Mario Angel Diaz

[email protected]