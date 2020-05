Vacuna y tratamiento de Covid-19, necesarios para la reactivación: Economía

La reactivación de sectores productivos y el regreso de personas al espacio público generarán rebrotes de Covid-19, por lo tanto no se podrá llevar a cabo una reactivación económica total hasta que exista una vacuna y un tratamiento farmacológico para atender este virus, señaló Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía.



Durante un encuentro virtual con integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la funcionaria señaló que una vez que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, se llevará a cabo un retorno gradual a las actividades económicas y públicas de forma regional, lo que inevitablemente generará que ciertas zonas se rezaguen.



’Tenemos que pensar en la solución de largo plazo es vacuna y medicamento, este debe ser nuestro foco de cooperación internacional, no puede ser un esfuerzo aislado nacional, lo tiene que organizar Naciones Unidas, esa es la salida real de la crisis. Si tomamos ese foco, lo otro es cómo vamos adaptando la salud y la economía en tanto tenemos la solución de largo plazo, todo lo demás van a ser soluciones parciales y que se tendrán que enfrentar poco a poco’, detalló Márquez Colín.



Durante el encuentro virtual se presentó el estudio ’Desafíos de Desarrollo ante la Covid-19 en México’, elaborado por el PNUD, que sugiere incrementar la capacidad del sector salud para elaborar pruebas para detectar Covid-19 y rastrear cadenas de contagio.



Sin embargo, la secretaria federal señaló que no es probable que se pueda llevar a cabo este tipo de pruebas de forma masiva, pese a que el gobierno cuenta con una cantidad de pruebas reservadas para el momento en que reinicien las actividades.



’La preocupación de si se rebasaba la capacidad hospitalaria, el freno a la economía logró ese objetivo, la pregunta es si vamos a estar en una dinámica de freno y arranque’, apuntó.



Forbes