Ciudad de México. 23 diciembre, 2020.-Vacunación anticovid iniciará en CDMX, Edomex y Querétaro

Con la aplicación de la vacuna contra coronavirus a 2 mil 975 trabajadores de la salud, este jueves inicia oficialmente la campaña nacional de vacunación contra covid-19, universal y gratuita, señaló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



Las inmunizaciones se aplicarán paralelamente en el Hospital General de México ’Eduardo Liceaga’ en la capital del país.



En una sede militar en Toluca, Estado de México, y en otra unidad militar en la ciudad de Querétaro, Querétaro.



Actualmente, los biológicos de Pfizer se encuentran resguardados en ultracongelación en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y en el caso del traslado hacia el Hospital General, se realizará el primer proceso de descongelación.



López-Gatell señaló que el trabajador o trabajadora de salud que será vacunada, se registrará en uno de los 10 módulos de vacunación que se instalarán y pasará por un triage para verificar que no presente ningún tipo de síntomas -de lo contrario no podrá vacunarse-.



Luego de recibir la vacunación, tendrá que esperar un tiempo de observación, porque en el caso de reacciones secundarias ya se tiene una unidad de respuesta médica de urgencias.



Todo el operativo será transmitido - en vivo- durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Empieza el ciclo esperanza en el manejo de esta epidemia. La luz al final del túnel ya se ve con claridad. Queremos destacar, ya lo ha dicho el doctor Alcocer muchas veces, no se ha acabado la epidemia y todavía será un proceso largo de cobertura de la vacuna.



Se va a hacer de la manera más expedita posible. El factor limitante no va a ser la capacidad del Gobierno de México, el factor limitante podría ser la velocidad de fabricación de las vacunas en el mundo. El Gobierno de México, conforme reciba vacunas, las estará poniendo’, sostuvo.



López-Gatell explicó que el personal de salud que estará incluido en esta primera fase de vacunación pertenece a diversas áreas y los criterios para su selección son determinados por la cercanía, el contacto directo y el nivel de riesgo que representa su actividad.



Las ramas de la salud -que incluyen pasantes, residentes, personal de confianza, base y eventuales- son:



-Inhaloterapia



-Medicina



-Laboratorio y químicas/os



-Técnicas/os en radiología



-Camilleras/os



-Limpieza e higiene



-Personal de ambulancia



-Manejo de alimentos



-Asistentes médicos



-Trabajo social





MÉXICO SUPERA MÁXIMO DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA



En México las defunciones por covid-19 se elevaron a 120 mil 311 por la ocurrencia de 816 decesos.



Existen 827 muertes sospechosas con posibilidad de resultado, 11 mil 461 a las que no se les tomó una muestra y 4 mil 985 decesos que no tendrán un resultado.



Un millón 350 mil 079 es el acumulado de casos confirmados de coronavirus, debido al reporte de 11 mil 653 nuevos contagios.



Al momento, hay 218 mil 245 casos sospechosos a los que no se les tomó muestra; 50 mil 281 con posibilidad de resultado y 137 mil 795 que no lo tendrán.



Los contagios activos estimados son 87 mil 935 y un millón 005 mil 248, las personas que se han recuperado del coronavirus.





OCUPACIÓN HOSPITALARIA





Al reporte del 22 de diciembre, México ya rebasó la ocupación máxima alcanzada durante la pandemia.



Actualmente, las camas llenas en el país son 18 mil 301, lo que equivale al 46 por ciento de ocupación. El máximo de ocupación que se había alcanzado durante la pandemia había sido de 18 mil 223.



Con respecto a las camas generales, hay 15 mil 578 disponibles y 14 mil 094 ocupadas, lo que refleja un 47 por ciento de ocupación a nivel nacional.



No obstante, la Ciudad de México registra un 85 por ciento de ocupación, Estado de México 78 y Baja California 69.



En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es del 41 por ciento, es decir, hay 4 mil 207 camas ocupadas y 6 mil 094 disponibles.



En contraste, la Ciudad de México reportó 80 por ciento, Baja California 77 por ciento y el Estado de México 64 por ciento.