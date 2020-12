Vacunación no será obligatoria sino voluntaria: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 no será obligatoria, sino voluntaria.



"Es importante aclarar que la aplicación de la vacuna es voluntaria, no es obligatoria, lo más importante es la libertad… somos libres", dijo el mandatario en su conferencia de prensa en Prensa en Palacio Nacional.



Señaló que de acuerdo con el plan de vacunación ésta se llevará a cabo de manera pareja, con igualdad, comenzando con los médicos, enfermeras que están trabajando en los mil hospitales Covid de todo el país.



"Que no haya desinformación, politiquería, que se le da preferencia a un estado, a un grupo de la población, no, es en condiciones de absoluta igualdad, para todos, de acuerdo al plan de salud pública que está definido".



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell refirió que se han presentado pocos casos de reacciones adversas a la aplicación de la vacuna.



"No ha habido muchos casos sobre eso, y hay que reconocer el avance de la ciencia porque es muy poco tiempo se logró contar con esta vacuna, y hasta ahora afortunadamente no hay desgracias provocadas", dijo.



Explicó que cualquier vacuna puede tener una reacción adversa, en muchos casos menores, ya que se puede presentar dolor, fiebre e hinchazón al momento de su aplicación, pero después desaparece.