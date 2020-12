Vacunas, buenas y malas noticias

Ante la pandemia de covid-19, en materia de vacunas hay buenas y malas noticias para los mexicanos. Entre las primeras, que se espera recibir la primera dotación a fines del presente mes: entre las malas, que de acuerdo a la calendarización divulgada para su aplicación, si bien nos va, concluirá hasta los primeros meses del año 2022. Conclusión inicial: debemos prepararnos para convivir con el coronavirus por varios meses más.

Según la información del gobierno federal las primeras 250 mil vacunas deberán llegar a México en la tercera semana de diciembre, para de inmediato iniciar su aplicación entre el personal médico en contacto con pacientes de coronavirus; inicialmente se distribuirían 107 mil 500 dosis dobles en la Ciudad de México y otras 17 mil 500 más en Coahuila. Después se organizarán cinco fases, determinadas por grupos de edad.

La primera etapa, de diciembre de 2020 a febrero de 2021, comprende el personal de salud que combate la pandemia que no ha sido inmunizado; en la segunda, que será de febrero a abril de 2021, se incluirá al personal de salud restante y personas de 60 años de edad y más.

En la tercera etapa, que será de abril a mayo de 2021, se vacunarán a personas de 50 a 59 años de edad; en la cuarta, que abarcará de mayo a junio del próximo año corresponderá a personas de 40 a 49 años y la quinta abarcará de junio de 2021 hasta marzo de 2022, será para el resto de la población.

Se aclaró que por ética, la vacuna no se aplicará a menores de 18 años o a mujeres embarazadas, debido a que en los ensayos clínicos aplicados hasta el momento son sectores sociales no considerados; respecto a las mujeres que esperan dar a luz, ellas no tienen un riesgo particularmente alto de tener complicaciones.

Ya con estos antecedentes deberá comprenderse que vacunar a aproximadamente 80 millones de personas no resultará una tarea sencilla, además de que se deberá considerar que se esperan recibir productos desarrollados por varias empresas y laboratorios con diferentes especificaciones para su manejo y aplicación,

Para que los mexicanos podamos superar el coronavirus deberá pasar un buen tiempo, por lo cual se deberán mantener vigentes las medidas sanitarias recomendadas, tales como evitar las concentraciones de personas, mantenerse confinado en casa y tal como lo han recomendado los especialistas, continuar con las mejores medidas preventivas existentes: el uso del cubrebocas, la constante limpieza de manos y el uso del gel antibacterial.