Vacunas contra el coronavirus: qué significan los resultados de su efectividad (y qué tan cerca estamos de tener una)

Este lunes la empresa Moderna publicó datos preliminares sobre su nueva vacuna contra la covid-19 asegurando que es efectiva en casi un 95%.



El anuncio llega días después de que Pfizer y los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V publicaran resultados similares.



Tanto Moderna como Pfizer desarrollan vacunas ARN, un enfoque altamente innovador y experimental que implica inyectar parte del código genético del virus en el cuerpo.



Ambas empresas indicaron que planean solicitar la aprobación para utilizar sus vacunas en las próximas semanas.



Pero, aunque estos anuncios brindan esperanza y optimismo, los expertos piden cautela: todos los datos publicados hasta el momento son preliminares y muchas preguntas clave aún quedan sin resolver.



Las tres vacunas que hasta el momento han publicado datos sobre su efectividad han sido probadas en decenas de miles de personas, no han presentado mayores problemas de seguridad ni se han reportado reacciones adversas inesperadas en los voluntarios inyectados.



Sin embargo, todavía no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad otorgada por las vacunas, pues los voluntarios tendrán que ser seguidos durante más tiempo para saberlo.



Además, ninguna de las empresas ha presentado un desglose de la efectividad de la vacuna en diferentes grupos de edad, aunque Tal Zaks, director médico de Moderna, le dijo a la BBC que sus datos preliminares sugieren que la vacuna "no parece perder su potencia" con la edad.



Tampoco se sabe si las vacunas simplemente evitan que las personas se enfermen gravemente o si además pueden también ayudar a detener la propagación del virus.



Y un aspecto igual de importante es que todas las empresas todavía se encuentran efectuando ensayos, por lo que las cifras finales de su efectividad podrían cambiar.



En los últimos días, los resultados publicados por Pfizer, Moderna y los desarrolladores de la Sputnik V han aumentado nuestras posibilidades de ponerle fin a la pandemia y a la crisis económica y sanitaria que ha generado.



Resultados que superan las expectativas

Antes de que Pfizer y BioNTech anunciaran el 9 de noviembre que su vacuna contra el coronavirus funciona en 9 de cada 10 casos, la comunidad científica creía que una eventual inyección protegería en quizás un 50%.



Pero esa teoría ha sido desbancada con los reportes publicados durante la última semana que sugieren que no solo se puede crear una vacuna, sino que es posible obtener una que sea altamente eficaz.



Los datos de las tres vacunas que han compartido informes preliminares generan esperanzas en que las otras que igualmente están en desarrollo también funcionen.



El profesor Peter Openshaw del Imperial College de Londres le dijo a la BBC que la noticia sobre la vacuna Moderna, la última en publicar sus datos, es "sumamente emocionante".



"Aumenta considerablemente el optimismo de que tendremos una selección de vacunas buenas en los próximos meses", dijo, antes de añadir que se necesitan detalles más completos que los que se publicaron este lunes para poder cantar victoria.

Múltiples vacunas

Stephen Evans, profesor de farmacoepidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por sus siglas en inglés), también afirma que las noticias recibidas en los últimos días son alentadoras.



"El hecho de la eficacia de las tres vacunas supere el 90% significa que es casi seguro que vamos a encontrar múltiples vacunas que funcionen y protejan del SARS-CoV-2. Es un porcentaje mucho más alto del que cualquiera de nosotros, expertos en el campo, habría esperado", le dice a BBC Mundo.



Sin embargo, al igual que la mayoría, él también insiste en que es necesario contar con "muchos más datos" para saber sobre todo qué tan eficaz es la vacuna en las personas mayores.



Luego de la publicación de estos resultados, muchos se preguntan: ¿qué tan cerca estamos de la ansiada vacuna?



Más cerca de lo esperado

Primero, los ensayos deben demostrar que la vacuna es completamente segura y que evita que las personas se enfermen o al menos ayuda a reducir el número de muertos.



Posteriormente, los reguladores deben aprobarla para que pueda ser administrada.



Para el profesor Stephen Evans, estamos más cerca de obtener una vacuna lo que se pensaba antes.



"Las empresas le deben entregar a los reguladores un reporte completo de la fase 3 de los ensayos que serán evaluados conjuntamente con otros reportes de los ensayos anteriores. Todo esto podría pasar durante la temporada navideña o a principios de enero, pero los reguladores han dicho que algunas vacunas tendrán al menos una autorización de uso de emergencia y estas ya podrían ser distribuidas y dadas a la gente incluso antes".



Sin embargo, para comenzar a vacunar a millones de personas, Evans estima que probablemente tendremos que esperar hasta finales de enero, febrero o incluso marzo.



El experto destaca que algunas vacunas llegarán más rápido a ciertos países.



"Muy probablemente los países ricos tendrán acceso a la vacuna antes que aquellos con menos recursos, pero el retraso debería ser pequeño", indica.



"Estados Unidos probablemente tendrá acceso a casi todas las vacunas rápidamente. En Reino Unido, por ejemplo, se espera que la Moderna llegue un poco más tarde, si es que llega".



La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) se ha comprometido a trabajar para que la vacuna llegue a países de ingresos medianos y bajos, este plan incluye la desarrollada por la empresa Moderna.



Evans se declara optimista sobre el éxito del plan, pero advierte que se necesitará también la colaboración de los gobiernos.



Otros retos

Cuando finalmente una vacuna sea aprobada, se presentarán otros retos. Uno de ellos será hacerla llegar a miles de millones de personas en todo el mundo.



Para almacenar la vacuna de Pfizer, por ejemplo, es necesario mantenerla bajo temperaturas ultrafrías de alrededor de -75 °C, aunque puede conservarse en un refrigerador durante cinco días. Esto presentará problemas de logística a la hora de transportar la vacuna a lugares remotos.



La vacuna de Moderna parece ser más fácil de almacenar, ya que puede mantenerse a -20 °C hasta por seis meses y conservarse en un congelador normal hasta por un mes.



Pfizer cree que podrá suministrar 50 millones de dosis para finales de este año y alrededor de 1.300 millones para finales de 2021, mientras que Moderna espera tener hasta 1.000 millones de dosis en todo el mundo el próximo año.



Otra que genera altas expectativas es la vacuna de AstraZeneca y Oxford que ha acordado suministrar 2.000 millones de dosis a nivel mundial, en caso de que sea aprobada.

En algunos países, como Reino Unido, las personas mayores tendrán prioridad a la hora de obtener la vacuna, mientras que en otros como Francia se les dará también prioridad a las personas que hagan trabajos considerados de riesgo, como choferes o vendedores.



Los expertos no se terminan de poner de acuerdo acerca de cuándo el mundo regresará a la normalidad, pero la mayoría concuerda con que tener una vacuna, y utilizarla conjuntamente con mejores tratamientos, será la salida a esta crisis mundial.