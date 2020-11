¿Vacunas, el milagro para la humanidad?

Sólo pensar en traicionar es ya una traición consumada.

Cesare Cantú (1804-1895) Historiador italiano.





A partir del 4 de noviembre pasado, cuatro vacunas comenzaron los ensayos clínicos a gran escala (Fase 3) en Estados Unidos; en el mundo van 11. A octubre del 2020, existían más de 190 vacunas candidatas que se están desarrollando. Más de 40 vacunas candidatas ya se están probando en humanos. Seis países de América Latina participan en diferentes ensayos de vacunas contra la COVID-19: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

De las 190 vacunas, hay campañas de promoción para algunas a nivel mundial, como en nuestro país.

Destaca la de Pfizer (Estados Unidos), y BioNTech (Alemania), cuyos fabricantes afirman que tiene un 95% de efectividad, sin efecto secundario preocupante y buena protección para mayores de 65 años y de diferentes razas y etnias. Muy cerca Morena, con un 94.5% de efectividad. La vacuna no estará disponible, sino hasta dentro de unos 5 o 6 meses. Ambas deberán aplicarse en 2 dosis. Las dos se basan en una nueva técnica basada en crear defensas en base al ADN del virus.

La Sputnik V, del Instituto de investigación ruso Gamaleïa, también en fase 3 utiliza la innovadora técnica de vector viral. Toma como base otro virus que se transforma y se adapta para combatir el Covid-19. Son adenovirus (familia de virus muy comunes).

Bajo esa técnica es el proyecto europeo, de la Universidad de Oxford y el británico AstraZeneca, que tiene avances del ’70%’.

La del laboratorio chino Sinopharm, también en la fase 3, pero todavía no han publicado sus resultados. Trabajan sobre el sistema tradicional, que utilizan un ’virus muerto’ que produce anticuerpos específicos.

Los demás aún siguen en la fase 1 (que avalúa la seguridad del producto) o en la fase 2 (donde explora la eficacia).

Pero, ¿cómo van las cosas en México? Sin explicar a qué empresas el gobierno de México compró vacunas. El canciller Marcelo Ebrard, nos aseguró que la mayoría de los mexicanos tendremos acceso a la vacuna, pero no dijo cuándo.

Pero, no se sabe cuántas dosis se comprarán (se necesitarán en algunos casos 2 dosis por persona); a cuántas personas se les aplicará; cómo se distribuirán en todo el país, hasta las poblaciones más recónditas; cuánto se pagará con cargo al presupuesto (que no está contemplado en el 2021). En pocas palabras, cuál es el plan de emergencia para enfrentar el siguiente escenario de la crisis sanitaria y económica.

PODEROSOS CABALLEROS

DULCE MARÍA SAURI

Para no afectar el trabajo legislativo, la presidenta de San Lázaro, la diputada Dulce María Sauri planteó la posibilidad de un convenio con el INE para que este instituto fiscalice los recursos, el acceso a medios institucionales como el Canal del Congreso, y el tiempo de los diputados que sean candidatos a la reelección, sin que soliciten licencia para separarse de su actividad. Aquí se necesita de la intervención del INE, porque la Cámara de Diputados no pudo concluir el proceso legislativo para la reelección, ya que en el plazo que establece la Ley, el Covid-19 llegó a la Cámara Baja.

PARLAMENTO ABIERTO OUTSOURCING

Durante el Parlamento Abierto sobre Subcontratación en la Cámara de Diputados, las voces que se escucharon fueron de preocupación e, incluso, de indignación por desaparecer la figura de outsourcing. Juan Pablo García Garza, de la Caintra, Nuevo León, coincidió con el Gobierno Federal para eliminar las malas prácticas de subcontratación, pero no estuvo de acuerdo en desaparecer la figura. Gabriel Fernando Chapa Muñoz, CANACO MTY consideró que la solución no es la eliminación de la subcontratación porque hay generación de empleo formal. Por lo que propuso que tenga una redacción distinta en la que se defina en qué caso y bajo qué circunstancias se prohíbe esta figura.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ACCENDO

Accendo Banco, especialista en soluciones de banca digital, bajo el liderazgo de Javier Reyes de la Campa, eligió a la fintech NIUM, como plataforma global de infraestructura para ofrecer servicios de transferencias internacionales de dinero. La colaboración con Nium, liderado por Prajit Nanu, permitirá a los clientes de Accendo Banco enviar dinero a más mercados a nivel mundial y en tiempo real. Los clientes de Accendo, podrán enviar dinero al extranjero a los corredores más importantes de Europa y Asia a un tipo de cambio más bajo que otros bancos.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos



• El gran negocio para farmacéuticas

• Todavía ninguna es aprobada en EU

• México, ¿sin plan de distribución?



Sólo pensar en traicionar es ya una traición consumada.

Cesare Cantú (1804-1895) Historiador italiano.



Por Víctor Sánchez Baños



A partir del 4 de noviembre pasado, cuatro vacunas comenzaron los ensayos clínicos a gran escala (Fase 3) en Estados Unidos; en el mundo van 11. A octubre del 2020, existían más de 190 vacunas candidatas que se están desarrollando. Más de 40 vacunas candidatas ya se están probando en humanos. Seis países de América Latina participan en diferentes ensayos de vacunas contra la COVID-19: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

De las 190 vacunas, hay campañas de promoción para algunas a nivel mundial, como en nuestro país.

Destaca la de Pfizer (Estados Unidos), y BioNTech (Alemania), cuyos fabricantes afirman que tiene un 95% de efectividad, sin efecto secundario preocupante y buena protección para mayores de 65 años y de diferentes razas y etnias. Muy cerca Morena, con un 94.5% de efectividad. La vacuna no estará disponible, sino hasta dentro de unos 5 o 6 meses. Ambas deberán aplicarse en 2 dosis. Las dos se basan en una nueva técnica basada en crear defensas en base al ADN del virus.

La Sputnik V, del Instituto de investigación ruso Gamaleïa, también en fase 3 utiliza la innovadora técnica de vector viral. Toma como base otro virus que se transforma y se adapta para combatir el Covid-19. Son adenovirus (familia de virus muy comunes).

Bajo esa técnica es el proyecto europeo, de la Universidad de Oxford y el británico AstraZeneca, que tiene avances del ’70%’.

La del laboratorio chino Sinopharm, también en la fase 3, pero todavía no han publicado sus resultados. Trabajan sobre el sistema tradicional, que utilizan un ’virus muerto’ que produce anticuerpos específicos.

Los demás aún siguen en la fase 1 (que avalúa la seguridad del producto) o en la fase 2 (donde explora la eficacia).

Pero, ¿cómo van las cosas en México? Sin explicar a qué empresas el gobierno de México compró vacunas. El canciller Marcelo Ebrard, nos aseguró que la mayoría de los mexicanos tendremos acceso a la vacuna, pero no dijo cuándo.

Pero, no se sabe cuántas dosis se comprarán (se necesitarán en algunos casos 2 dosis por persona); a cuántas personas se les aplicará; cómo se distribuirán en todo el país, hasta las poblaciones más recónditas; cuánto se pagará con cargo al presupuesto (que no está contemplado en el 2021). En pocas palabras, cuál es el plan de emergencia para enfrentar el siguiente escenario de la crisis sanitaria y económica.

PODEROSOS CABALLEROS

DULCE MARÍA SAURI

Para no afectar el trabajo legislativo, la presidenta de San Lázaro, la diputada Dulce María Sauri planteó la posibilidad de un convenio con el INE para que este instituto fiscalice los recursos, el acceso a medios institucionales como el Canal del Congreso, y el tiempo de los diputados que sean candidatos a la reelección, sin que soliciten licencia para separarse de su actividad. Aquí se necesita de la intervención del INE, porque la Cámara de Diputados no pudo concluir el proceso legislativo para la reelección, ya que en el plazo que establece la Ley, el Covid-19 llegó a la Cámara Baja.

PARLAMENTO ABIERTO OUTSOURCING

Durante el Parlamento Abierto sobre Subcontratación en la Cámara de Diputados, las voces que se escucharon fueron de preocupación e, incluso, de indignación por desaparecer la figura de outsourcing. Juan Pablo García Garza, de la Caintra, Nuevo León, coincidió con el Gobierno Federal para eliminar las malas prácticas de subcontratación, pero no estuvo de acuerdo en desaparecer la figura. Gabriel Fernando Chapa Muñoz, CANACO MTY consideró que la solución no es la eliminación de la subcontratación porque hay generación de empleo formal. Por lo que propuso que tenga una redacción distinta en la que se defina en qué caso y bajo qué circunstancias se prohíbe esta figura.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ACCENDO

Accendo Banco, especialista en soluciones de banca digital, bajo el liderazgo de Javier Reyes de la Campa, eligió a la fintech NIUM, como plataforma global de infraestructura para ofrecer servicios de transferencias internacionales de dinero. La colaboración con Nium, liderado por Prajit Nanu, permitirá a los clientes de Accendo Banco enviar dinero a más mercados a nivel mundial y en tiempo real. Los clientes de Accendo, podrán enviar dinero al extranjero a los corredores más importantes de Europa y Asia a un tipo de cambio más bajo que otros bancos.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos