Vacunas garantizadas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que a pesar del robo a las bodegas de las empresas Novag y Kemex con las que el gobierno de México tiene contratos para el suministro de medicamentos para niños con cáncer, no habrá desabasto del producto porque hay otros proveedores, no son los únicos.



Indicó que si bien la denuncia se hizo con retraso, es porque se documentaron los medicamentos que tienen que mantenerse en frío y el robo no fue a ninguna institución del sector salud, sino fue a empresas privadas que, si tienen seguro o no, tendrán que sufrir las consecuencias de este percance porque tienen que cumplir con el contrato pactado.



Dijo que al igual que la vacuna contra Covid-19, México ha previsto acuerdos con varios laboratorios y gobiernos, instituciones de educación superior y organismos internacionales para asegurar su acceso, incluso ya dio un anticipo por 3,400 millones de pesos el pasado 9 de octubre para garantizar el suministro de las vacunas.



Y pese a los augurios optimistas, lo cierto es que los padres de niños con cáncer siguen padeciendo la falta del suministro de medicamentos y exigen responsabilidades al gobierno que es finalmente quien tiene que cumplir con su función social. Tampoco hay, se afirma desabasto de vacunas contra la influenza, sino lo que hay es una excesiva demanda.



TURBULENCIAS

Se complica la elección en Morena



Al diputado Porfirio Muñoz Ledo le llueven ataques de todo tipo, pero no lo amilana nada en su intención de inscribirse en el récord guinness como dirigente nacional de tres partidos (PRI-PRD-Morena), lo que es considerado como un capricho personal por encima del interés nacional, ’pues ni siquiera puede viajar por el país’, dice su principal adversario, Mario Delgado Carrillo. En una rápida maniobra los estrategas de Morena se adelantaron y ocuparon la sede de Morena en la calle de Chihuahua, de la colonia Roma, y evitaron el asalto de las huestes de Muñoz Ledo quien, como todo buen general, sólo dirigió la maniobra, pero nunca se presentó a la vieja casona. Y aunque encontró en Alejandro Rojas Díaz-Durán un aliado para pelear por la vía legal en las instancias internacionales su aparente triunfo, se sabe de antemano que podría negociar, no se sabe qué, pero finalmente será sometido al orden. Mario Delgado Carrillo es acusado por Muñoz Ledo de utilizar recursos públicos de la Cámara de Diputados para realizar una campaña con perfil presidencial, lo cual es notorio en todo el país. Y en este zipizape político el INE y su consejero presidente, Lorenzo Córdova, tiene una dura prueba: acreditar la legalidad del ganador si es que quiere continuar como árbitro electoral imparcial o, de lo contrario, podría desaparecer para dar paso a otra institución que garantice la legalidad de los comicios y la legitimidad de las autoridades… En Oaxaca se cuestiona la ’defensa’ de la autonomía universitaria por parte del rector en funciones, Eduardo Carlos Bautista Martínez y se asegura que esa es una defensa de la autonomía familiar del ex rector Abraham Martínez Alavez que mantiene secuestrada la UABJO desde hace décadas en que ha ido imponiendo rectores a sus parientes… Insistiré, afirmó López-Gatell, en que la minoría de senadores representantes de intereses de poderosos, en que superen la enfermedad mental que padecen al observar una realidad ajena a lo que ocurre actualmente y se mantengan estacionados en ideas fijas para entrar en la nueva realidad. No pierdo las esperanzas en lograrlo, dijo…



