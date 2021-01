Vacunas: ¿información ’clasificada’?

Hugo López. el desastre de la pandemia

Ya no se trata de información falsa o manipulada, ni de tortuguismo en el manejo de medidas preventivas de la pandemia. No se trata de la escasez de medicamentos contra cáncer, Covid-19 y otras enfermedades. No se trata de las pocilgas en que se transforman día a día los hospitales públicos. No se trata del control político de una institución pública. Ni mucho menos se trata de los viajes triviales del responsable de la estrategia de salud del país. Se trata de salvar la vida de 130 millones de mexicanos.

La Secretaría de Salud, encabezada por el invisible Jorge Alcocer y manipulada por el perfecto espécimen que dibuja la Cuarta Transformación: el doctor en filosofía Hugo López. Heredero de una tradición anarquista, ha hecho un auténtico desmadre una de las áreas más sensibles de la vida de todos los mexicanos.

Con ideología, señor ’científico’ Hugo López, no se cura a las personas, ni se previene una enfermedad como la pandemia que vivimos.

El caso desatado por López en Salud es impresionante. Su ignorancia es del tamaño de su arrogancia, lo que provocó la salida de María Esther Verras Godoy, responsable del programa de vacunación universal, del Censia. Se dijo que renunció por motivos personales. Tenemos información que fue por diferencias con Hugo, en el manejo de la vacunación.

Ni Hugo, ni ningún otro funcionario y vocero médico de las farmacéuticas han dejado claro cuales son los inconvenientes de cada una de las vacunas que se suministrarán masivamente en el país. Como consumidor, no me interesa lo que hagan en otras naciones; me interesa lo que harán en México Pfizer, AstraZéneca, Cancino, Sputnik y todas las demás.

Sin caer en las teorías conspirativas, o único que tengo derecho es conocer sobre lo que van a aplicar en mi cuerpo, que no es propiedad del Gobierno. Entiendo que esto ocurre en todo el planeta y que la aplicación de vacunas es por emergencia, pero también hay un refrán que vale para todos: mal de muchos, consuelo de tontos.

Literatura mundial sobre las vacunas es escasa y sus promotores sólo ven el enorme negocio de miles de millones de dólares, que esta pandemia les dejará a farmacéuticas, hospitales, distribuidores médicos y, obviamente, lo que se quedará en los bolsillos de los políticos.

Pronto se sabrá los motivos de María Esther para separarse de un sistema de salud que está en ruinas y es un auténtico peligro para la sociedad, aunque ella pudiera estar amenazada. Entre motivos de salud y ’personales’.

El ahora responsable de la vacunación, resulta ser el canciller Marcelo Ebrard. El caso en el manejo de la pandemia, queda en manos, extraoficialmente, de quien tiene los pies sobre la tierra. Se habían acordado en los próximos 15 días 800 mil vacunas de Pfizer. Sin embargo, sólo llegará tercera parte (200 mil). No es para los más pobres, como dijo AMLO. La farmacéutica no produce lo suficiente, al ritmo que demanda, el planeta. México, en el programa Covax, mantiene una cuota. No debe ser información clasificada. Por el contrario, debe estar abierta a todos. Es un derecho. Por que se firman acuerdos con la OMS. Se debe saber cuál es la cuota del Covax y cuánto es lo que se le paga a Pfizer por cada vacuna. Todo dinero público debe ser transparentado, como lo comentó el mismo López Obrador. Necesitamos 140 mil vacunas diarias (para que en 7 meses el 70% de los mexicanos este vacunado. A ese ritmo nos iremos al años próximo, si bien nos va con otras vacunas.

