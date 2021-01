Vacunas, más dudas que aciertos

Ocultan datos de la compra a laboratorios

¿Cuántas de Pfizer envió Tru¿gratis?

Sputnik, Moderna, CanSino, ¿son seguras?

OMS: no somos beneficiarios de COVAX





No hay duda de que la ficción hace un mejor trabajo con la verdad

Doris Lessing (1919-2013) Novelista británica de origen iraní







Los huecos de información son llenados por los rumores y las mentiras. Por ello, en el manejo informativo de las vacunas hay un silencio en temas que serán los que puedan generarle al gobierno federal un severo boquete en su credibilidad, que ya ha desgastado al máximo el vocero de la pandemia Hugo López-Gatell.



Ese silencio es llenado sistemáticamente por información que llega de todos lados. Desde fuentes confiables, hasta profesionales del chisme y la manipulación informativa.



Las preguntas sobre la adquisición de las vacunas, llama a la sospecha. Hace unos días, el canciller, Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador tuvieron un choque verbal.



El líder del Ejecutivo dijo que se pondría en un portal toda la información sobre la adquisición de las vacunas de Pfizer-BioNTech. A los pocos minutos Ebrard, en un tono severo, le dijo ’señor Presidente, no podemos dar la información porque tenemos un convenio de confidencialidad con Pfizer’.



Esto levantó sospechas justificadas ante el silencio, también de la farmacéutica, que no negó, ni aceptó la existencia, tan sólo, del contrato.



Se supo, por otras fuentes, que en la reunión de López Obrador con Donald Trump, antes de las elecciones, el estadounidense se comprometió a dar 34 millones de dosis, que servirían para inmunizar a 17 millones de mexicanos.



La subsecretaria Martha Delgado, de Relaciones Exteriores, es la que hace las negociaciones y, ante la presión de Joe Biden de inmunizar a 100 millones de estadounidenses al mes, frenaron el envío de Pfizer a México.



No se ha dicho oficialmente que desde agosto del año pasado, México no es beneficiario del programa Covax, de la Organización Mundial de la Salud, ya que está únicamente destinado para los países más pobres. Ni México, ni Argentina, ni otras naciones de ese tamaño reciben los beneficios, a pesar que se entregó dinero para esa ’polla’.



Tampoco, se nos ha dicho, cuanto se le pagará a Rusia para la adquisición de 24 millones de dosis (como sólo es una aplicación, servirán para 24 millones de personas).



La secrecía es un acto preocupante. Todo lo referente a las vacunas, está bajo siete llaves. Debe haber transparencia total, ya que ante la falta de información las dudas sobre su manejo, hace sospechosa la actuación de los gobernantes.



PODEROSOS CABALLEROS



BONILLA EXPROPIACIONES: De plano es un acto de desesperación y locura política, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ordenó a su secretario General de Gobierno expropiar el Club Campestre. Un acto totalmente ilegal. Como no es abogado, ni idea tiene de lo que hace. Pero eso no lo exime de iniciar expropiaciones. ¿Ese es el camino de la 4T?



TV AZTECA: Como parte del proceso de renovación hacia el futuro, TV Azteca presentó a Rafael Rodríguez Sánchez, como nuevo director general. El cambio se enfoca en continuar y reforzar los procesos de transformación y alineación dentro de la empresa que inició Benjamín Salinas, los cuales implican profundas transformaciones estructurales, organizacionales y financieras para garantizar el éxito, la vigencia y solvencia de la empresa en el futuro.



BENJAMÍN SALINAS: Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, nombró como vicepresidente del consejo del grupo a Benjamín Salinas Sada. Como director general de TV Azteca, le imprimió un impulso a la empresa. Ahora, además de supervisar a TV Azteca, lo hará con otras unidades de negocio de Grupo Salinas, como Italika, Totalplay, Elektra y Banco Azteca.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



KONFIO: Bajo el liderazgo de David Arana, Konfío, fue la fintech que bancarizó a las Pymes mexicanas en plena pandemia. Así otorgó 6 mil 38 créditos para capital de trabajo, equivalentes a casi 2 mil millones de pesos de pesos en beneficio de 3 mil 458 pymes en el país.







