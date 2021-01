Vacunas y salud del presidente

Otra vez el subsecretario Hugo López-Gatell reculó y aceptó que la salud del presidente, es un asunto público y el mismo Andrés Manuel López Obrador –que tiene otro estilo de gobernar- dará a conocer a través de sus redes sociales el proceso de la enfermedad, pero afortunadamente se encuentra bien y de buenas.

Todo el país y en el mundo se encuentra a la expectativa luego de que el tabasqueño, a un año de realizar giras ininterrumpidas y encuentros directos con la población, lamentablemente también fue afectado por el virus, por lo cual de ninguna manera podría mantenerse en reserva el estado de su salud.

Al mismo tiempo se discute sobre la calidad y validez de la vacuna a aplicarse a los mexicanos, si habrá las dosis suficientes y capacidad para aplicarlas a 127 millones de compatriotas en un vasto territorio con recónditos lugares hasta donde es difícil acceder. El Ejército mexicano, y otros civiles formados por las instituciones, han demostrado ya que es posible.

Debemos tener confianza, porque así lo demuestran los hechos, que el Estado nacional tiene las instituciones, las leyes y los hombres capaces para enfrentar las adversidades. Sólo quienes lo desconocen dudan de ello, no sólo por interés faccioso, sino por mezquindad de que nos vaya mal. No ocurrirá pues no enfrentamos la adversidad solos, el mundo está en las mismas circunstancias.

TURBULENCIAS

Negativos y los reintegrados

Mientras los secretarios de Estado, gobernadores y funcionarios que estuvieron cerca del presidente el fin de semana pasada durante su gira por Nuevo León y San Luis Potosí han estado dando a conocer los resultados de sus pruebas, aunque no la generalidad porque hay que esperar un tiempo prudente para hacerlas, en su mayoría con resultado negativo, el gobernador Alejandro Murat fue dado de alta y de inmediato se reintegró de manera presencial a sus actividades oficiales, las cuales realizó de manera virtual. El subsecretario Hugo Lóprz-Gatell hizo lo propio, lo mismo que el canciller Marcelo Ebrard, en hora buena…En la Cámara local de Diputados de Oaxaca fueron cuestionados el director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal y el secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, por los pocos resultados en educación y salud en el estado. Para ambos asuntos, se han dedicado amplias inversiones sin que se observen hechos claros y contundentes, lo único que hay son malos manejos de recursos y desprecio por los derechos de los trabajadores y la salud y educación de los mismos. Los legisladores que lidera la diputada morenista Delfina Guzmán Díaz demandaron a ambos funcionarios aplicarse en los asuntos correspondientes. Márquez Heine ha sido acusado de malversación de fondos durante su paso por el Seguro Popular además de ser, como otros funcionarios, de origen mexiquense…En Coyoacán habitantes y empleados de la Alcaldía exigen la ampliación de las investigaciones a su ex delegado Toledo que acumuló colosal fortuna a su arrasador paso por la demarcación, cobrando caro sus servicios como militante de la izquierda, en una delegación donde cada metro cuadrado es altamente rentable por la alta densidad demográfica y atractivo de la zona. Esto debe servir de experiencia, además de castigar a los funcionarios corruptos, para vigilar a empleados y funcionarios que hacen de los negocios públicos redituables negocios…

