Vagón Chicano, Salón Victoria, Los Askis e Invasores de Nuevo León presentes en la feria rural de Chapingo

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh), a través de su Rector, Dr. Angel Garduño García, dio a conocer que XXX la Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR) presentará una cartelera musical sin precedentes, al integrar cinco mega conciertos que reunirán a exponentes de la música regional mexicana y sonidos fusión latinoamericanos en el Teatro Universitario, los días 2, 4, 5, 10 y 12 de octubre, todas las funciones a las 21:00 horas.



La jornada musical dará inicio el jueves 2 de octubre, en el marco de la inauguración de la FNCR, a cargo de ’Vagón Chicano’, agrupación que combina ritmos norteños con fusión tropical, recordando las raíces migrantes que dieron origen al sonido chicano en la frontera norte.



Todos listos para bailar el chocolate, el sábado 4 de octubre el escenario vibrará con la energía de ’Salón Victoria’, banda mexicana que pondrá a bailar a la audiciencia con su propuesta de ska. La fiesta continuará el domingo 5 de octubre con ’Los Askis’, grupo mexicano consolidado como puente entre los ritmos originarios de la cordillera andina y las expresiones urbanas del altiplano mexicano.



Para el viernes 10 de octubre, ’Los últimos del Topochico’ conquistarán al público con su refrescante versión de la música popular del norte. El domingo 12 de octubre, el cierre estelar estará a cargo de ’Los Invasores de Nuevo León’, agrupación histórica del regional norteño que, desde los años setenta, ha sabido contar la vida del campo y la ciudad a través de sus corridos y baladas.



La XXX FNCR realizará un homenaje a los pueblos totonaco, del estado de Veracruz; xi’úi (pame), de San Luis Potosí y tepehua, de Hidalgo, a través de los saberes productivos y agroecológicos de los pueblos originarios, las danzas, la música, la gastronomía, las artesanías, los trajes típicos de los 32 estados de la República Mexicana y la riqueza plurilingüística de la nación con 12 lenguas originarias representadas, entre ellas: náhuatl, otomí, zapoteco, totonaco, mixteco y mazahua.



Como nunca antes la Universidad Autónoma Chapingo ofrece un programa con cinco participaciones estelares que concluirán con la riqueza de la música, las danzas, la gastronomía, las artesanías y el arte textil de los pueblos originarios como patrimonio vivo.



La propuesta de este 30 aniversario, rescata la diversidad de la música popular en México y su proyección hacia las nuevas generaciones.



La administración central de la Universidad Autónoma Chapingo y el estudiantado a través de la Coordinación de Asociaciones de los Estados (CAE), rescatan las tradiciones, costumbres y formas de vida de las comunidades rurales y campesinas que suelen quedar fuera del foco de atención nacional y mantiene vivas las culturas poco visibilizadas en los circuitos turísticos tradicionales.



Los asistentes podrán encontrar los pabellones: Artesanal, Gastronómico, Pecuario y Granja Infantil, Agrícola, Emprendimiento e Institucional, así como en un nuevo pabellón sorpresa y el Escenario Universitario.



La programación completa podrá ser consultada en las redes sociales de la Feria Nacional de la Cultura Rural. La entrada a la FNCR tendrá un costo de $60 pesos para público en general y $30 pesos para personas con discapacidad, adultos mayores y docentes con credencial vigente.



El estacionamiento tendrá un costo de $100 pesos para autobuses, $50 pesos para autos y $35 pesos para motocicletas.



