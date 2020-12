Vaguedades de fin de año

- I -



Polvo es el hombre y, siéndolo, regresa



al polvo, su principio y su retorno.



Éste, señores, es viaje redondo:



en polvo empieza el hombre, en polvo queda.







El tiempo es polvo que sepulta todo.



Las cosas que ahora son, las venideras



y las que fueron, todas están muertas,



y cae polvo de tiempo en sus despojos.







Si hombre y tiempo son polvos de algún lodo,



y si todo es de tierra (hasta la tierra),



tengo, pues, mi final bien aprendido:







cuando a mi polvo se le acabe el polvo



yo iré dentro de ti, reloj de arena,



marcando el polvo en polvo convertido.







- II -



No muchas palabras. Una



solamente: la Palabra.



La grande, libre, impoluta



de academias y gramáticas.







Toma las otras y lánzalas



por la borda. Luego busca



aquélla en que se acabalan



todas las literaturas.







Y quizá, quizá, buscándola,



una de esas noches largas



sin escándalos de luna,







encontrarás tu palabra:



virgen, incólume, mágica,



nunca dicha, sólo tuya.







- III -



El filósofo invitó a sus discípulos a pasar la noche en la montaña. Quería que aprendieran a amar las cosas de la naturaleza, y sabía que a veces es necesario no ver las cosas para poderlas luego ver mejor.



Juntos contemplaron el cielo constelado. Esa, les dijo, era la primera lección para no caer en -malas tentaciones de ateísmo.



Luego se deleitaron con el brillo de la luna. Ahí -dijo el filósofo-, estaba, si no toda la poesía, sí la mayor parte de ella.



Por último se pusieron a oír los ruidos de la noche.



-Eso es cosa fácil -indicó a sus alumnos el maestro. Cuando tengan mi edad sabrán escuchar el silencio.



Horas después dijo uno de los discípulos:



-Maestro, la luna se ha ocultado y las estrellas desaparecieron ya. La noche es oscura, tenebrosa; por ninguna parte se ve ni aun la más pequeña claridad. El temor invade nuestro ánimo, y el corazón naufraga en las tinieblas. ¿Qué sucede, maestro?



Y respondió el filósofo:



-En las sombras es donde brilla más la luz. La noche se vuelve más oscura cuando está a punto de salir el sol.