¿Vale la pena seguir usando la vacuna de AstraZeneca? Esto dice la OMS

Vale la pena usar la vacuna COVID-19 de AstraZeneca en áreas afectadas por cepas mutadas del virus, dijeron funcionarios y socios de la Organización Mundial de la Salud, contrarrestando las preocupaciones sobre la reducción de la efectividad que surgió en una prueba reciente.



Existe evidencia de que la vacuna que AstraZeneca desarrolló con la Universidad de Oxford podría brindar una protección significativa contra la enfermedad grave causada por la variante altamente infecciosa que surgió en Sudáfrica, llamada B.1.351, según Kate O’Brien, que dirige la división de vacunación de la OMS. La agencia de salud global se está preparando para decidir sobre una lista de uso de emergencia para las inyecciones de Astra-Oxford fabricadas en India y Corea del Sur.



"Hubo una opinión muy positiva sobre continuar con el uso de la vacuna, incluso en entornos donde circulan variantes", dijo O’Brien en una sesión informativa este lunes.



Sudáfrica dijo que detendría el lanzamiento de la inyección después de que una prueba mostró que tenía solo un 22 por ciento de eficacia contra la nueva variante que se identificó en el país a fines del año pasado. En cambio, el país está acelerando su suministro de vacunas de Johnson & Johnson, que aún no ha obtenido la autorización, y Pfizer.



Los datos de una rama sudafricana de un ensayo de la vacuna Astra encontraron que tenía una eficacia limitada contra enfermedades leves y moderadas, dijo el domingo el investigador principal, Shabir Madhi. No hubo datos concluyentes que muestren si protege contra enfermedades graves, principalmente debido a la edad relativamente joven entre los dos mil participantes del ensayo, dijo.



La decisión de detener el uso de las inyecciones de AstraZeneca podría retrasar el despliegue de la vacunación en Sudáfrica, dijo Salim Abdool Karim, copresidente del comité asesor ministerial COVID-19 de la nación. El país puede considerar la posibilidad de emitir la vacuna por etapas hasta que surja una imagen más clara de su eficacia, dijo en la sesión informativa.



Es demasiado pronto para descartar la vacuna AstraZeneca, que es una parte muy importante de la respuesta global a la pandemia actual, según Richard Hatchett, director ejecutivo de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, una organización que ha trabajado para acelerar el desarrollo de vacunas COVID-19.



’Probablemente necesitemos encontrar mejores vacunas contra las variantes que están surgiendo’, dijo, y agregó que cuando aumentan los suministros, puede tener sentido desplegar vacunas en ciertas geografías.



"No tenemos ese lujo todavía", comentó Hatchett.