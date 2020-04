Validan funcionamiento de laboratorio de la UAGro para realizar pruebas de Covid-19

A través del panel virtual denominado "Importancia del cuidado de la salud en la fase tres del Covid-19", el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, dio a conocer que el Instituto de Biotecnología de la UNAM, dio el reconocimiento oficial del laboratorio universitario para la realización de pruebas para detectar a personas contagiadas con Coronavirus.



Durante el panel virtual donde participaron el director de la unidad académica de ciencias químicas, Oscar del Moral Hernández, la directora de la escuela de psicología, y el director del centro de investigación de enfermedades tropicales, Saldaña Almazán, expresó que la población universitaria ha seguido al pie de la letra cada una de las medidas sanitarias para evitar contagios entre los universitarios.



"Hemos recibido la carta oficial donde se valida oficialmente el funcionamiento del laboratorio universitario, por lo que de un momento a otro, ya con la coordinación de las autoridades de salud, se podría abrir a su funcionamiento a toda la población", expresó Saldaña Almazán.



Dijo que de acuerdo a las estadísticas que se tienen, en el laboratorio, se reciben de 20 a 30 llamadas diarias de universitarios que por algún síntoma, piden la realización de la prueba para detectar si son o no positivos al Covid-19.



Sin embargo, no todos son considerados para ser sometidos al estudio, para detectar el Covid-19.



Destacó que la población universitaria, ha seguido cada una de las medidas sanitarias para prevenir contagios de Coronavirus, y esto ha dado como resultado, que no se tenga un número importante de casos positivos entre estudiantes y trabajadores.



