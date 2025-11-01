Valle de Bravo disfrutará del concierto de Motel para cerrar con éxito el Festival de las Almas 2025

VALLE DE BRAVO, Estado de México.– El Festival de las Almas 2025 continúa consolidándose como un espacio que celebra la cultura y el arte a través de una amplia oferta de conciertos, talleres, presentaciones literarias y espectáculos dancísticos, que reúnen a visitantes del Estado de México, del resto del país y del extranjero.



Para el domingo 2 de noviembre, la Secretaría de Cultura y Turismo ha preparado un programa especial que incluye el concierto de Asha’s Smile, la proyección cinematográfica ’Hasta el viento tiene miedo’, el concierto de The Mashup, y la premiación de Ofrendas y CatrinValle, en el Jardín Central. El gran cierre estará a cargo del grupo Motel, que promete una presentación inolvidable para concluir esta gran celebración cultural.



Durante el séptimo día de actividades, el escenario de La Velaría recibió al 8° Festival Internacional de Danza Folclórica ’La Casa de la Serpiente’, con la participación de agrupaciones provenientes de México, Colombia, Italia y Costa Rica. La jornada cerró con el concierto del Dueto Rodríguez, que llenó de energía al público asistente.



En el Jardín Central, las actividades comenzaron con la presentación del Grupo de Teatro de la Secretaría de Cultura y Turismo, seguida del Sonidero Viernes Juvenil, que puso a bailar a las y los asistentes.



Por su parte, en el Museo Joaquín Arcadio Pagaza, el público disfrutó de la presentación del libro Muerto de corazón, una historia en la que el amor y el dolor se entrelazan hasta volverse inseparables.



La Secretaría de Cultura y Turismo invita al público a seguir disfrutando de las actividades del Festival de las Almas 2025. El programa completo puede consultarse en las redes sociales oficiales: Facebook, X e Instagram, como @CulturaEdomex.