Valora FSTSE el arribo de médicos especialistas extranjeros

LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO VALORA LA SALIDARIDAD Y APOYO DE GRUPOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS EXTRANJEROS



+La cuesta de enero podría prolongarse varios meses: CTM



+México no puede seguir el camino de los EE.UU, dice el PRI



La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado que preside Joel Ayala Almeida, en su postura de obligada colaboración y coadyuvar con las Instituciones de la República, valora la solidaridad y apoyo de grupos médicos especialistas que llegan del extranjero para apoyar en la batalla contra la pandemia que libra México.



Así lo señaló el líder de la FSTSE, Ayala Almeida quien dijo que se reconoce al sector salud por su trabajo de gran eficiencia, tenacidad y de un esfuerzo extraordinario que vienen realizando los que constituyen dicho gremio. Los médicos, enfermeras, paramédicos y la suma de todo el personal que se encuentra en cada centro de atención hospitalaria, cuenta con el aval de los sectores sociales que integran nuestro país, reconoció.



Su actividad intensiva es altamente valorada pues han llegado en esta última etapa a presentar fatiga, cansancio por su propia labor al estar al frente de esta pandemia de Covid-19 que en las últimas fechas ha presentado una mayor contingencia, apuntó el líder de la central FSTSE.



Esto obliga a recibir con beneplácito la solidaridad de especialistas en la materia de países del exterior, que de manera solidaria coadyuvarán a nivel de auxiliar a nuestro equipo médico que requiere de los apoyos de personal calificado, consideró.



Más adelante recordó que en primera instancia llegará un grupo de especialistas de la República de Cuba, que participará muy directamente en la Ciudad de México concentrado en las instalaciones de atención médica del ISSSTE, haciéndole frente a la emergencia de salud por lo cual se valora la acción solidaria de especialistas en la materia.



Cabe mencionar que las limitaciones del capital humano de referencia también son consideradas por quienes por decreto en razón de su edad y padecimientos de enfermedades crónico degenerativas como las que padecen de hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes, padecimientos renales y otras, fueron en tiempo y forma separados del servicio por el alto riesgo que significa su estado de salud.



En este sentido agregó que los Trabajadores al Servicio del Estado muestran una vez más su convicción social incrementada palpablemente en su accionar en el ámbito de la aplicación de atención en el área médica.



Aprovechó el encuentro con medios de comunicación para distinguir la labor eficaz y de tiempo completo, exclusiva que con entrega total realiza la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para enfrentar la pandemia en la capital del país y área metropolitana en su esquema de establecer kioscos de la salud que se han multiplicado en la Ciudad de México, llevando a cabo múltiples pruebas Covid-19…..



LA CUESTA DE ENERO PODRÍA PROLONGARSE VARIOS MESES SEÑALA LA CTM



De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los dos primeros años de gobierno de la presente administración, al menos una docena de productos de la canasta básica se encarecieron entre 30 y hasta 53 por ciento, por lo que se espera que la Cuesta de Enero se prolongue varios meses, señalo la CTM, que encabeza el senador Carlos Aceves del Olmo.



En su medio de comunicación destaca que la información más reciente del Inegi, actualizada en diciembre pasado, muestra que el encarecimiento de los artículos ocurrió entre enero de 2019 y noviembre del año pasado en casi todas las regiones.



Según los especialistas al ’Iniciar el año, las empresas ajustan sus costos de manera natural, porque subió el precio de sus materias primas o procesos de logística, lo cual se refleja principalmente en las mercancías alimenticias’. Además explican que durante mayo y abril del año pasado, los precios de diversos productos se vieron afectados por la pandemia.



Por un lado, las personas acapararon los productos de primera necesidad, que incluye genéricos como los alimentos o artículos de higiene personal, por lo que los mercados enfrentaron un desabasto temporal.



De acuerdo con el Inegi, un kilo de azúcar pasó de un mínimo de 15 pesos en 2019 hasta los 23 pesos para noviembre. Este efecto se trasladó al pan dulce, que se vendió entre siete pesos en el primer mes de 2019, pero posteriormente se encontró hasta 15 pesos por pieza en noviembre.



El costo de un litro de agua embotellada, que en enero de 2019 era de casi ocho pesos, se incrementó cerca de 44 por ciento en noviembre del año pasado, para venderse en 11.50 pesos en establecimientos de la capital mexicana, o hasta 17 pesos en estados como Baja California.



Para 2021, según lo anunciado por el propio gobierno, los únicos artículos que tendrán un aumento en su precio debido al ajuste inflacionario serán las bebidas azucaradas, el tabaco y la gasolina, con incrementos de 3.1 a 3.3. por ciento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).



También informó que se llegó a un convenio con las productoras de masa Maseca y Minsa, quienes garantizaron mantener sin cambios su precio de venta a los productores de tortilla durante los próximos dos meses.



’No ha habido aumentos de impuestos, como lo ofrecimos; no ha habido aumentos en los precios de los combustibles, como lo ofrecimos. Esto es inflación, en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación’, enfatizó el presidente de México.



Además, resalta que desde el arranque de su sexenio la inflación se ha mantenido por debajo de cuatro por ciento anual, es decir, dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México entre dos y cuatro por ciento.



Descartó que haya un alza en el precio del combustible que supere la inflación. Sin embargo, los especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ven otra situación, pues detallan que si bien sólo se anunció que esos tres productos subirán durante la cuesta de enero, es probable que en los próximos meses se vean incrementos en otros artículos que dependen, por ejemplo, de la gasolina.



’Se llama ajuste inflacionario porque los costos se actualizan con base en el IEPS de combustibles, fijado por la Secretaría de Hacienda, y son los energéticos quienes inciden en la inflación a lo largo del año.



Históricamente, era común tener los gasolinazos y con ello toda la escalada en precios que afectaba a mexicanos’.



’Esta actualización no es más que un aumento de impuesto disfrazado que dará luz verde a una escalada de precios en la canasta básica’.



Según los pequeños comerciantes, en enero de 2021 seguirán las alzas en los precios de productos como frutas y verduras, a lo que se sumarán las medicinas, cárnicos, como la res, el pollo, el puerco, pescados y mariscos; lácteos, pan, la dulcería, entre otros genéricos de abarrotes, donde destaca el precio de la cerveza, artículos para el aseo personal, limpieza y transporte….



MÉXICO NO PUEDE SEGUIR EL CAMINO DE ESTADOS UNIDOS: PRI



En días recientes, fuimos testigos de hechos atroces que atentaron directamente contra las instituciones democráticas estadounidenses. Lo ocurrido, es resultado de un peligroso discurso enviado desde lo más alto del gobierno, que fomenta el odio, la división, y más preocupante, intentan perpetuar a una persona en el poder.



En nuestro país, el gobierno ha emulado estos discursos, mismos que han llevado a la polarización, pero más preocupante; podrían generar un escenario similar a lo ocurrido en Estados Unidos.



Es por ello que, desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hacemos un llamado a todas y todos los mexicanos a evitar reproducir cualquier tipo de discurso que genere odio y polarización. De igual forma, a cuidar y fortalecer las instituciones gubernamentales y organismos independientes, que garantizan la vida democrática de México.



Nuestro país debe seguir el camino del respeto, la paz y la unidad, que son pilares para el desarrollo continuo y de oportunidades para todas y todos….



