Vamos a apoyar a las mujeres como nunca: Adahan Casas

Por Norma Cardoso



Más de cinco mil personas se dieron cita este martes en la Avenida Proyecto, de la capital nayarita, para ser testigos del arranque de campaña del candidato a la alcaldía de Tepic, por la Coalición Va x Nayarit, conformada por el PAN-PRI-PRD, Adahan Casas Rivas, quien estuvo acompañado por la candidata al gobierno de Nayarit, Gloria Núñez, así como candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección popular.



El evento, en donde se veía un buen ambiente, estuvo amenizado por un grupo musical el cual hizo más agradable la espera a los miles de asistentes.



El candidato, en su discurso agradeció a los presentes y a su familia ’que me da el respaldo todos los días, siempre lo he dicho que no es fácil tener político en casa’.



’Hoy aquí comienza un mejor Tepic, el Tepic que queremos, el Tepic de las oportunidades. Nos fallaron con una estrategia mal implementada donde provocaron tres crisis; la de la salud, la de la educación y una no menor, la crisis económica. Y hoy vamos a tomar un nuevo rumbo, nos pondremos de pie, sin duda alguna; en Tepic saldremos adelante’.



Habló que el comercio en Tepic está muy lastimado, que los pequeños y grandes comerciantes han disminuido sus ventas y muchos han cerrado y con ellos la pérdida de miles de empleos.



’Seré facilitador para que llegue la inversión, para que crezca la economía y con ella la creación de miles de empleos para que muchos jóvenes nayaritas no tengan que migrar y buscar una oportunidad fuera de nuestro estado, aquí se la vamos a generar, en el Tepic de las oportunidades’.



También expuso que llegó el tiempo de las mujeres, por ello ’vamos a gestionar apoyos para que puedan ser independientes otorgaremos miles de créditos para iniciar o fortalecer tu negocio a través de la creación del Banco de la Mujer, un proyecto que haremos realidad por ustedes mujeres, mi pasión y mi carillo, mi entusiasmo va por ustedes’.



’Vamos a apoyar a las mujeres como nunca en la historia. Sabiendo que la violencia ha crecido de manera alarmante en el país. Crearemos la unidad municipal especializada en la atención a la mujer. Todo el peso del gobierno municipal a quien atente en contra de ellas’, añadió Casas Rivas.