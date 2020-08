Vamos a dar la lucha para evitar la división de Ecatepec: Fernando Vilchis

Ecatepec, Méx., a 12 de agosto del 2020.- ’Tienen un Presidente municipal que va a dar la lucha’ ante la propuesta de división del municipio, aseguró el alcalde Fernando Vilchis Contreras, quien inició un gobierno itinerante como parte de las 300 acciones para la restauración de Ecatepec y por ello servidores públicos municipales atenderán a la ciudadanía en las instalaciones de la Policía Montada, ubicadas en Santa María Tulpetlac.



’Vamos a dar una lucha importante, vamos a tomar decisiones, vamos a dejar en claro qué es lo que queremos los ecatepenses. Me voy a dar a la tarea de sentarme con cada uno de los sectores para revisar perfectamente cuál es el rumbo’, afirmó Vilchis Contreras.



Actualmente el gobierno de Ecatepec despacha en la sede alterna del Centro Cívico del fraccionamiento CROC Aragón, donde atiende de cerca las demandas de habitantes de la llamada Quinta Zona del municipio, conformada por más de 100 colonias con 800 mil habitantes.



El gobierno municipal realizó diversas acciones y obras en la Quinta Zona, entre ellas pavimentación y bacheo de calles, instalación de luminarias del alumbrado público y limpieza de áreas verdes y vialidades.



Vilchis Contreras encabezó la tarde el pase de lista a la policía municipal frente a las instalaciones de la Policía Montada ubicadas en avenida Prolongación México, en Santa María Tulpetlac, donde servidores públicos municipales se instalaron para brindar atención a los habitantes de esta comunidad y colonias aledañas, entre ellas Margarita Maza de Juárez, Xochitenco, El Parque y La Nopalera.



’Iniciamos una nueva etapa. Una de las 300 acciones que hemos definido para poder rehabilitar nuestro municipio en materia de seguridad, de agua potable, de servicios, de salud, de la lucha en contra del Covid, es instalarnos en esta Tercera Región, que es una de las regiones más complicadas, que presenta una incidencia delictiva’, dijo.



En días pasados, el senador Higinio Martínez Miranda propuso dividir Ecatepec y crear el municipio ’Ciudad Azteca’, que sería el 126 del Estado de México, a lo que Vilchis Contreras pidió que se realice una consulta ciudadana, para que los pobladores decidan al respecto.



’Ante las voces, ante los comunicados que se han tenido desde el Legislativo vamos a dar una lucha. Y no es que nos pueda mover alguna idea que puedan proponer algunos en la mesa de debates, de los legislativos, desde el Congreso local o desde el Senado o desde el propio gobierno del Estado de México. Estamos convencidos que la lucha nos trae buenos resultados, que la lucha hará que regrese presupuesto a este muncipio, que la lucha hará que retomemos en nuestras manos la seguridad, tanto las instituciones como la población, que la lucha hará que cada vez vayamos avanzando más por la seguridad, por la educación, por vivir mejor. Eso es el máximo anhelo’, dijo.



Reiteró: ’Hoy estamos ante una situación complicada pero no imposible, porque hoy volteo y vemos que estamos unidos, juntos. Y cuando estamos juntos y estamos unidos y además vemos el trabajo en las calles, a todo momento y a todas horas, vamos a ser verdaderamente invencibles. Tienen un Presidente municipal que va a dar la lucha’.



Vilchis Contreras mencionó que servidores públicos de Ecatepec atenderán a la población en la sede de la CROC Aragón y en las instalaciones de la Policía Montada d Santa María Tulpetlac, además del palacio municipal.