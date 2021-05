Vamos a ganar el 6 de junio por la gran experiencia que tenemos: Mario Moreno Arcos

*Vemos en Mario un hombre de gran corazón, le dicen en su recorrido por la Costa Chica



Cuajinicuilapa, Juchitán y Azoyú, Gro. A 2 de mayo de 2021.- ’En Guerrero no vale la improvisación’, dijo el candidato de la alianza PRI-PRD Mario Moreno Arcos quien visitó la Costa Chica, donde reiteró: "he escuchado a mis paisanos y paisanas guerrerenses de esta hermosa región, la que conozco por los múltiples recorridos que he hecho y tengo la experiencia para resolver la problemática que más les aqueja, porque Así Gana Guerrero".



Este domingo, acompañado del dirigente estatal del PRD Alberto Catalán Bastida, las candidatas a diputada federal Greta Ventura y a diputada local, Rosalía Benito Vargas, Moreno Arcos visitó los municipios de Cuajinicuilapa, Juchitán y Azoyú, a los que prometió regresar como gobernador para atender las necesidades particulares de la región.



"Cuando llegue al gobierno de Guerrero habrá una gran participación de las mujeres" pronunció en el poblado de el Pitahayo, municipio de Cuajinicuilapa, donde acompañó a Lorena Quiterio García, en su campaña a la presidencia municipal y señaló que en coordinación el reto será hacer "producir el campo".



Dado que en esa zona hay una enorme producción de maíz, ofreció que a la llegada de Mario Moreno como gobernador lo hará el granero de Guerrero, e impulsará la tecnificación del campo.



"Voy a meter 500 tractores al campo guerrerense y aquí en Cuajinicuilapa vamos a impulsar el granero de Guerrero" enfatizó.



"Mario Moreno Arcos es un hombre de gran corazón, vemos en Mario el hombre capaz, el hombre con valores, el hombre que respeta a las mujeres, de respeto a los hombres y que respeta al estado de Guerrero" fue el recibimiento que le dio Emigdio Moctezuma, presidente del PRI en Juchitán, a nombre de todos los habitantes.



En ese municipio dijo que "la salud es algo de lo más importante que debe procurar cualquier gobierno" por lo que va a "construir un hospital con servicios ampliados" que ahí se necesita, además de atender el tema de servicios básicos y pavimentación de caminos en coordinación con el gobierno municipal.



Para culminar una gira exitosa por la Costa Chica, en Azoyú al lado de Manuel Añorve Baños acompañó a Luis Justo Bautista, candidato a la alcaldía municipal por el PRI-PRD, donde dijo que la alianza que encabeza es la alianza ganadora para el próximo 6 de junio: "Vamos a ganarle a quien nos pongan enfrente".



Alberto Catalán Bastida, dirigente del PRD estatal, coincidió en que el proyecto Va por Guerrero se ha visto fortalecido cada vez más: "No vemos por dónde los de enfrente nos puedan ganar, ya los empatamos y ya estamos por rebasarlos" aseveró.



Y agregó "allá solamente hay improvisación, hay desastre, hay peleas, aquí hay unidad y la unidad es la fortaleza de esta alianza que nos llevará al triunfo el próximo 6 de junio" sentenció.