Vamos a lograr el sueño de todos los guerrerenses: Mario Moreno

Costa Chica, Gro., 24 enero del 2021.- El presidente de la Conferencia de Honor del PRI, Mario Moreno Arcos, fue respaldado por las estructuras políticas de ese partido y organizaciones adherentes de los municipios de Acapulco, Ometepec y Xochistlahuaca, a quienes llamó a fortalecer la unidad desde sus bases y a trabajar sin mezquindades por todos los candidatos que postule el partido.



Acompañado por su esposa Enei Aranely Bustamante, se comprometió, de abanderar la alianza con el PRD, a procurar una vida libre de violencia contra las mujeres, pero también a incentivar la producción agrícola y pecuaria, mediante el rescate integral del campo guerrerense.



El sábado, Moreno Arcos encabezó reuniones con las estructuras políticas del PRI en las colonias Zapata, Navidad de Llano Largo y Jardín Mangos, donde fue arropado por líderes de estructuras, liderazgos locales y seccionales, tras resaltar su trabajo, tenacidad, esfuerzo y entrega permanente por Guerrero.



’Tenemos un estado con gobernabilidad y eso se lo debemos al gobernador Héctor Astudillo Flores. La estabilidad y gobernabilidad que hemos alcanzado, no la podemos echar por la borda’, resaltó Moreno Arcos.



Fue en Acapulco donde Moreno Arcos, acompañado por el Presidente y la Secretaria del CDM del PRI porteño Sofío Ramírez Hernández y Jennifer Hernández; por Ricardo Astudillo Calvo, Gabriela Bernal Reséndiz, Rosaura Rodríguez y Edilma Galeana precandidatos del PRI a diputados locales por los distritos 07, 08 y 09 y 04, y Ricardo Taja Ramírez, aspirante a la Alcaldía de Acapulco, señaló que ’la gobernabilidad la construyó este gobierno, el de nuestro amigo Héctor Astudillo Flores’



Mientras que el domingo con la presencia del alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalbán; de Francisco González López, Presidente del CDM del PRI; de los precandidatos a las diputaciones por el distrito 16 local y 08 federal, Rafael Navarrete Quezada y Greta Ventura respectivamente, así como por Eduardo Montaño Salinas, se reunió con líderes e integrantes de las estructuras políticas del municipio de Ometepec, donde convocó a trabajar ’sin mezquindades’ por todos los candidatos del PRI.



Francisco González López, presidente del PRI en este municipio, resaltó que la formación de Moreno Arcos está basada en el trabajo y esfuerzo constante, sin padrinazgos políticos, además de que es un hombre limpio y sin señalamientos, derivado del trabajo honesto durante su trayectoria política, ’por eso su trabajo vale’.



Mario Moreno le agradeció el gesto y reiteró su convocatoria: ’yo quiero lograr los sueños de las y los guerrerenses eso es lo que me he propuesto y en eso quiero que me acompañen todas y todos ustedes, pero unidos’.



Cerró estos encuentros en Xochistlahuaca, donde fue recibido por la ex alcaldesa Aceadeth Rocha y Fredy Santiago, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, así como por líderes e integrantes de estructuras políticas, quienes afirmaron que los gobiernos del PRI si saben cumplir, además de que reconocieron en él al hombre surgido de una familia humilde pero de trabajo, quien se ha caracterizado por la solidaridad y generosidad con la población más vulnerable.



Cabe destacar que en el encuentro donde acudió también Samuel López, dirigente municipal del PT, Rómulo González, dirigente de su partido en ese municipio, afirmó: ’sabemos que Mario Moreno es garantía de continuidad de gobiernos que cumplen’.