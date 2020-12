Vamos a quedar como el chinito, milando: secretario de Salud de NL tras llegada de vacunas

Esta mañana llegó un cargamento de vacunas contra coronavirus al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, sin embargo, ninguna de las dosis se quedará en la entidad, ya que todas irán a Coahuila, uno de los estados nodo que recibirán primero la inmunización. Al respecto, Manuel De la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, refirió que no tienen información sobre qué cantidad de dosis de la vacuna contra covid-19 le corresponderá a la entidad. ’Nos vamos a quedar como el chinito, milando no más porque llegaron aquí, están aquí en Nuevo León, y se van a ir a Saltillo. Espero que en poco tiempo lleguen (vacunas), porque tenemos que tener un trato justo y equitativo, aquí también se está sufriendo’, manifestó el secretario de Salud.



Adelantó que, para lograr tener una inmunidad de rebaño en México, es necesario tener al menos 80 millones de vacunas aplicadas entre la población, por lo que señaló que eso no se logrará en estos momentos, ante la pequeña cantidad de dosis que llegaron y serán aplicadas en esta primera etapa.



En tanto, la Alianza Federalista, a la que pertenece el gobierno de Nuevo León, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador detallar el Plan Nacional de Vacunación y definir cuántas vacunas tendrá cada entidad y cuándo las recibirán.



Este segundo lote de vacunas constó de 42 mil 900 dosis, de las cuales 34 mil 125 llegaron a la Ciudad de México y 8 mil 775 dosis aterrizaron en Monterrey, Nuevo León, de donde partirán a Coahuila. Con información de Carolina León RLO