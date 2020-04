Vamos a Remontar los Estragos de la Pandemia

Ahora, como ya lo hemos demostrado en otras desgracias nacionales, los mexicanos debemos prepararnos para lo que vendrá una vez que haya pasado la pandemia del endemoniado coronavirus. Semanas o meses todavía serán de mantenernos en estricta vigilancia sanitaria, salvo los miles de irresponsables que abarrotaron los mercados de productos del mar en la Ciudad de México, en Puebla y en Guadalajara.

Es necesario proyectar cómo vamos a reencauzar nuestra vida, las relaciones laborales, el pequeño, mediano o grande comercio, porque a la par de los estragos causados por el mencionado virus, tenemos la crisis económica, así como el acoso oficial para que nadie deje de pagar sus impuestos y rinda la declaración anual, a efecto de no detener la marcha de las simbólicas obras llamadas refinería Dos Bocas, aeropuerto Santa Lucía y Tren Maya, así como el rescate de Pemex.

Lo que antes eran días de descanso, de ir a la playa, de cumplir los católicos con los rituales de la Semana Santa que termina este sábado, durante muchos siglos llamado Sábado de Gloria, esta semana del lunes 6 al sábado 11 de marzo, se transformó totalmente y se interrumpieron tradiciones como la que llevaba 177 años de celebrarse, la escenificación de La Pasión y Crucifixión, en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, al Sur de la Ciudad de México y a donde se daban cita más de dos millones de almas procedentes de todo México, de Latinoamérica y de Europa, así como de norteamericanos.

Las playas guerrerense, Puerto Vallarta, Cancún y las de todo nuestro litoral, estuvieron vacías. Los hoteles y restaurantes cerraron. ¿Se imagina usted lo que dejaron de ganar miles de trabajadores eventuales: meseros, cantineros, cocineros, garroteros, lavaplatos, encargados de limpieza? Paralizados los paseos en lancha, los alquileres de equipos de buceo, en fin un mundo de gente sin obtener ingresos. Y los dueños de los establecimientos sin apoyo de los gobiernos, porque ’primero los pobres’.

Paralelamente en este 2020 que registrará la historia la pandemia que deja decenas de miles de muertos en corto tiempo, en todos los países afectados se paralizaron las actividades, comerciales, industriales y turísticas. Las pérdidas son multimillonarias en dólares, en pesos, en euros y en la moneda que usted quiera. Millones de personas están sin empleo, incrementándose el número de familias en extrema pobreza. Varios gobiernos ya anunciaron como apoyarán a salvar esa situación, mientras que en México no hay planes concretos, salvo los del interés personal del presidente.

Frente a la grave situación que se afrontará, los dirigentes de los diferentes organismos encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, trabajan para que la economía nacional no entre a una recesión de la que difícilmente se saldría en poco tiempo. Los empresario no cuentan con la simpatía de López Obrador, a quienes les ha aplicado ofensivos calificativos, luego de obligarlos a ’comprar voluntariamente ’cachitos’ de lotería’ para reunir 2,500 millones de pesos. La rifa del avión presidencial ya no será tal, simplemente porque la aeronave no es del gobierno.

Bueno, pero mi comentario está enfocado a que la solidaridad de los mexicanos se mantenga con tal firmeza que podamos salir avantes en esta prueba de fuego. Tenemos un gobierno sin pies ni cabeza por decisión de más de treinta millones de electores, los cuales deben de seguir gozando este tramo de la Cuarta Transformación.

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿Cuánto costará, y en qué términos, el apoyo de Donald Trump a México en torno la política comercial del petróleo?

P.D. Tres acontecimientos ocurridos en un 10 de abril están registrados, entre una docena más; dos nacionales y uno internacional…Hace 108 iniciaba su primer viaje el supermoderno trasatlántico Titanic hacia Nueva York, partiendo de Southampton. Todo era felicidad y los 1317 pasajeros disfrutaban la comida, la música y asistían a los casinos. La tripulación la integraron 891 marinos, quienes naufragaron al estrellarse el barco contra un iceberg la madruga del 15 de abril. Murieron 1496 y 717 lograron salvarse….En el año 1919, en el día citado, fue arteramente asesinado el general Emiliano Zapata al hacer su entrada a la Hacienda de Chinameca, Estado de Morelos. El líder agrarista fue traicionado por las fuerzas federales al mando del general Jesús Guajardo, quien lo engañó diciéndole que se había disgustado con Venustiano y quería hablar con él, la cita fue para darle muerte…En este siglo, el 10 de abril de 2010 doña Silvia Pinal asumió la secretaría general de la Asociación Nacional de Actores, sucediendo en el cargo a la guapa morelense Lilia Aragón del Rivero, quien fue la primera mujer que lideró a los actores. Curiosamente ambas fueron diputadas federales.

