Vamos a remontar y ganar la elección, aseguró Mario Moreno Arcos

Acapulco, Gro., martes 04 de mayo del 2021.- El candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, señaló que a nivel nacional y local las encuestas lo han ido posicionando y aseguró en que en éstos días que faltan de campaña ’vamos a remontar y a ganar la elección’.

En entrevista después de una caminata de propuestas en la colonia Mozimba y en la Infonavit López Portillo, zona Poniente de Acapulco, mencionó que, la contienda electoral es con una marca y no con un candidato o candidata, ’eso lo tengo claro’.

’Es una marca con la que estamos compitiendo, independientemente con quién estamos compitiendo, candidata o candidato, yo siempre lo he señalado que hoy a poco menos de un mes de que se cierre la campaña, casi un mes de la elección, te puedo decir que vamos muy bien, las encuestas nos están reposicionando, en las encuestas nacionales ya estamos en un empate técnico y yo tengo la confianza de que en los próximos días vamos a remontar muy bien, ¡vamos a ganar!’, expuso.

El candidato de Así Gana Guerrero habló de sus compromisos hechos con Acapulco: ’Uno de los grandes compromisos que hemos hecho ya con Ricardo Taja, candidato a alcalde de Acapulco, es la sustitución de 53 luminarias por luminarias de alta eficiencia. La idea es iniciar el cambio de luminarias y hacer una ciudad más segura’.

En cuanto al tema de la seguridad, dijo que hay que reforzarla con el incremento de más cámaras de vigilancia.

Otro de los problemas que más le expusieron al candidato durante su estancia en estos actos, dijo es el del agua.

’Hay que comenzar a solucionar el problema del agua aquí en Acapulco, hay que atender, hay que comenzar una reconversión de bombeos y rebombeos, hay que meter paneles solares y que disminuya considerablemente el costo del pago de la energía eléctrica porque eso es lo que está matando a Capama’, atajó.

El candidato externó que conoce el problema de Capama y ofreció que el gobierno del estado sea un brazo importante para solucionarlo.

’Capama, es un organismo que se ha ido colapsando porque tiene exceso de personal, sus gastos son más que sus ingresos y así no puede operar’.

En otro compromiso más que hizo frente a los vecinos de Mozimba y la Infonavit José López Portillo, fue el de tener un programa que ayude al mejoramiento de vivienda a las familias que trabajan día a día ya que su sueldo no les da para poder hacerlo, sobre todo en estos edificios de interés social.