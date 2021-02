’Vamos con Ilich Lozano, él no nos falla y va a ser nuestro próximo presidente municipal’ vecinos de Barrios Históricos.

A modo de invitación por el gestor social Manuel Zuñiga, el precandidato a la presidencia municipal de Acapulco Ilich Lozano Herrera, sostuvo un encuentro con vecinos de los Barrios Históricos de la ciudad, entre ellos Pozo de la Nación.



Durante su intervención, Lozano Herrera, agradeció el apoyo y respaldo hacia su proyecto recibido por los colonos del centro de la ciudad. ’Ahora más que nunca necesitamos trabajar en unidad, nuestro bienestar está estancado, sostengo que, con el apoyo del pueblo lograremos consolidar un gobierno que represente verdaderamente la Cuarta Transformación. Gracias por su apoyo, ustedes me conocen y saben que no les fallaré’ agregó.





Por otro lado, el gestor social Manuel Zuñiga, comentó que, en Ilich Lozano reconocen a un hombre honesto y con experiencia, pero sobre todo sensible para con el pueblo. “Líder tu apoyo para nosotros ha sido de muchos años atrás, nos has cumplido y te has ganado nuestro afecto y respeto, por eso apoyaremos este gran proyecto, usted es el único capaz de representar un gobierno que caminará con el pueblo. Estamos con usted próximo presidente municipal” aseveró.