’Vamos con Ilich Lozano porque es un hombre comprometido con el pueblo y nunca nos ha fallado; queremos una transformación para Acapulco’, señalan vecinos de la Ruta del Sol

Con la finalidad de escuchar al pueblo siguiendo los ideales y principios de la Cuarta Transformación que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, se reunió con vecinos de comunidades de la Ruta del Sol, entre ellas Vista Hermosa, Y Griega, La Unión, Guadalupe y San Miguel en compañía de los gestores sociales Tomasa Teresa, Alma Ruth Torres, Maricarmen Evangelista y Jorge San Miguel.



En su intervención, el edil porteño, comentó que, en consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, los acapulqueños se han visto severamente afectados, y por ello el gobierno municipal debe trabajar en la gestión y entrega de créditos blandos que permitan a las y los porteños generar nuevas fuentes de ingresos monetarios, ’los acapulqueños no quieren que el gobierno les solucione la vida, con un puntero les es suficiente para hacer micro negocios. Vamos a buscar la forma en que las y los comerciantes reciban apoyos económicos, solo de esa forma lograremos reactivar la economía local, necesitamos de un gobierno sensible y con propuestas que resuelvan los problemas’, aseveró.



Por otro lado, Gregorio Arismendi Flores vecino de la comunidad del Kilómetro 30, refrendó su apoyo a Lozano Herrera, ’mi buen amigo Ilich, aquí te queremos y respetamos mucho, eres un hombre trabajador, honesto y comprometido con el pueblo. Tu trabajo gestionado en esta comunidad en la pavimentación de calles ha sido de mucha ayuda, siempre que te buscamos para pedirte apoyo nos has echado la mano por eso todas y todos los vecinos del 30 estamos contigo’, agregó.