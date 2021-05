Vamos contra estructuras, no contra personas: Marijose Sotelo

La candidata a diputada local por el distrito 08 del partido Fuerza por México, Marijose Sotelo, denunció en redes sociales que está compitiendo contra estructuras de partidos no contra personas, por lo que las malas mañas se están haciendo presentes dentro del distrito.



"Yo sé que el día de hoy no competimos contra personas sino con estructuras de hace 70 años, nosotros estamos dando la batalla, dijo Marijose Sotelo.



Por lo que exigió a sus contrincantes no hacer guerra sucia para intimidarla ya que "más que meter miedo, demuestran que falta de compromiso con los ciudadanos".



En conferencia de prensa, la candidata dijo que una de las malas prácticas de los adversarios es quitar lonas de las casas, pero que esto no servirá de algo, ya que existe en general un descontento social entre los pobladores.



"Yo creo que ya no nos engañan", enfatizó Marijose Sotelo, por lo que invita a todos que esté 6 de junio la sociedad sea parte del cambio generacional que está construyendo el partido Fuerza por México en el estado junto a sus candidatos que son principalmente personas de la sociedad civil.