’Vamos muy bien y no declinaremos ante nadie’: Alejandro de la Rosa

La política debe estar al servicio del pueblo Alejandro de la Rosa Y lo que más nos pide nuestro pueblo que cuándo lleguemos a la presidencia municipal es es garantizar la seguridad pública, los servicios de salud, servicios públicos, alumbrado público y obras de desarrollo urbano y se los cumpliremos porque tenemos la capacidad para lograrlo señaló Alejandro de la Rosa.



Finalmente el candidato del PRD a la presidencia municipal de Tezoyuca reiteró una vez más que trabajará para todos los Tezoyuquenses sin distinción alguna, no declinará por nadie porque tienen convicción y porque él y su planilla no defraudarán la confianza del pueblo. “Vamos muy bien, por eso nuestros adversarios políticos están inventando una serie de mentiras, afortunadamente el pueblo ya no creen en quienes buscan reelección o quienes son más de lo mismo”, puntualizó Alejandro de la Rosa Pérez.