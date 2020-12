Vamos por el triunfo popular, el triunfo del estado de Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

Para seguir en la ruta de trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por la institucionalidad, unidad y organización, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, puntero para abanderar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, anunció que va participar en la encuesta para definir al Coordinador Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación.



’Tenemos una gran expectativa de triunfo, tenemos principios, tenemos convicciones y también tenemos palabra’ dijo a la salida de la Sede nacional de Morena.



Este viernes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo informó que tras una reunión con los 18 aspirantes a la gubernatura, se les dio a conocer la metodología para la nueva encuesta de reconocimiento que se realizará en próximos días.



De dicho sondeo se seleccionará a tres hombres y tres mujeres para garantizar la paridad y posteriormente, se realizará una encuesta final.



’Pero, así como garantizamos el derecho de participar, ellos han reiterado su compromiso con la unidad, que quien resulte ganador o ganadora, vamos a ser un solo equipo, porque nos interesa llevar la transformación al estado de Guerrero’, dijo.



Por su parte, Pablo Amílcar Sandoval, quién siempre se mantuvo en la línea de la institucionalidad, esperando los tiempos internos de Morena, salió al lado de Félix Salgado Macedonio de la sede Nacional de Morena, coincidieron en que será la unidad y el empuje de la 4T, lo que marque una nueva historia en la entidad.



"Es algo importante lo que pasó hoy, porque hay un compromiso real de que salgamos unidos, tenemos el riesgo de que si nos dividimos y no hay cohesión interna y podamos poner en riesgo lo que dicen todos los estudios de opinión que sea una mayoría contundente la que haya en Guerrero que esté impulsando la 4T", agregó Pablo Amílcar Sandoval



El fundador de Morena en la entidad, llamó a no caer en provocaciones y no permitir las fracturas internas a las que le apuestan los partidos de la derecha, así como confió que en esta nueva encuesta pueda salir triunfante.



’Nosotros tenemos que salir cohesionados, muy fortalecidos, de eso, trato esta reunión que creo fue muy productiva, nosotros somos responsables de este movimiento, por eso, lo queremos, por eso, lo sentimos, nosotros estamos del lado correcto de la historia siempre y por eso, tenemos una alta calidad ética y moral, estamos llamados a cambiar la historia de Guerrero, lo vamos hacer con esos principios, no vamos a caer en los chantajes, en las confrontaciones, no vamos a dejar que se nos vaya de las manos este gran triunfo por lograr este gran triunfo popular que ya se ve para el estado de Guerrero’ refirió.



El exdelegado federal estuvo acompañado por diputados locales, federales, consejeros estatales de morena y diversos simpatizantes de todo el estado.



Destacar que Pablo Amílcar Sandoval, de entre los 18 aspirantes registrados, muestra una tendencia ganadora por las casas de medición: Forbes, El Heraldo de México, Massive Caller, Demoscopía Digital, Berumen, en la última semana.