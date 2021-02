Vamos por todos: Lydia Cacho; detención de Mario Marín, un triunfo de la libertad de expresión

Redacción AN / AG

Por Alejandro Castro



La detención del exgobernador de Puebla Mario Marín, conocido como el ’gober precioso’, es un triunfo para la libertad de expresión, tras 15 años de lucha por la justicia para Lydia Cacho, periodista arrestada y torturada por la publicación de su libro Los demonios del Edén, afirmó su abogada, Araceli Andrade.



Andrade, además de ser abogada de Cacho Riveiro es testigo de los hechos, contó en entrevista para Aristegui Noticias, que ha sido un camino largo y agotador, en el que en muchos momentos ha estado en riesgo su integridad y la vida misma.





’Estos 15 años han sido agotadores. Se dicen fácil pero es mucho tiempo de luchar por algo justo, por la libertad de expresión y cuidándonos la espalda’, expresó.



Andrade trabajaba en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), la fundación que presidía Lydia Cacho cuando fue detenida. Desde entonces ha vivido el caso de cerca.



Con 10 órdenes de aprehensión concretadas y seis detenciones, el arresto de Mario Marín es probablemente la más importante, sostuvo la abogada.



Andrade dijo que la detención es un logro que no es atribuible a ningún gobierno, sino a la persistencia de Lydia Cacho, la de ella misma como defensa, la de Artículo 19 y de la La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), institución que nació prácticamente con este caso.



Mario Marín será trasladado a Cancún, Quintana Roo este miércoles, pues fue en esa ciudad donde una Jueza de Control emitió la orden de aprehensión. Se espera que esta noche ingrese al Reclusorio de Cancún y por la mañana del jueves se lleve a cabo la primera audiencia constitucional.



La abogada Araceli Andrade espera que después de la audiencia el juez dicte auto de formal prisión y el exgobernador de Puebla pase su juicio dentro de la cárcel, por tratarse de un delito grave.