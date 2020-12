Van 120 mil familias damnificadas en Tabasco

Llegaría a un cuarto de millón de personas

Hasta el momento, hay 120 mil solicitudes de apoyo de damnificados por las inundaciones que azotaron Tabasco hace unas semanas. Esto representaría alrededor de unas 300 mil personas que sufrieron desde daños severas a sus viviendas y forma de vida, hasta la pérdida total de sus propiedades.



Hasta el momento, no han recibido un solo centavo del gobierno federal, ni mucho menos del estatal, que encabeza Adán López.



Sólo lleva a una reflexión: tras la desaparición del Fonden, el fondo para atención a víctimas de desastres naturales, no hay forma de agilizar la entrega de dinero para las personas que perdieron todo; desde sus viviendas, hasta su forma de ingreso.



Mientras los diputados que aprobaron esa aberración, ¿tienen forma de explicar a las víctimas su actuar subordinado al poder Ejecutivo?



Cientos de personas de otros lados del país, e incluso de Tabasco, acudieron mucho más rápido para atender a nuestros hermanos en desgracia. Llevan desde agua purificada, comida, ropa, pañales y otros enseres necesarios para vivir.



La clase política, en especial la de Morena, ni sus luces.



¿Cuánto tiempo tendrán que esperar los tabasqueños para recibir ayuda de nuestros impuestos? O, ¿primero están las elecciones de 2021?



PODEROSOS CABALLEROS



BLANCA LILIA Y ÓSCAR: El Instituto Nacional de Acceso a la Información, debe ser un símbolo de total independencia y transparencia del organismo que encabeza Óscar Guerra Ford. No debemos perder de vista a Blanca Lilia Ibarra, quien representa precisamente esos valores: independencia y transparencia, quien aspira a liderar el INAI. Los consejeros tienen en realidad pocas opciones.



AEROMÉXICO: De mal en peor el Grupo Aeroméxico, al incumplir con el aumento salarial del 3.5%, correspondiente a la inflación anual para 643 pilotos de la filial Connect, que opera la mayoría de los vuelos. ASPA, el sindicato de pilotos, acusó a la empresa que preside Andrés Conesa de pedir autorización a la Corte de Nueva York, donde se ventila una suspensión de pagos, el uso de 1.6 millones de dólares para dar bonos a 50 directivos ’esenciales’.



MÁRQUEZ COLÍN: Graciela Márquez Colín se va rumbo al Inegi. Muchos se preguntan el motivo. Durante varios lustros ese Instituto de Estadística y Geografía, había logrado una autonomía del gobierno federal, con el único fin de evitar la manipulación de las cifras para conveniencia del gobierno en turno. Graciela es incondicional de la 4T, lo que podría impulsar al Inegi a convertirse en un apéndice, como lo fue en los años de férreo control priista, del gobierno.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



SANTANDER: Comenzó la entrega de paquetes de asistencia humanitaria que beneficiarán a más de 36 mil personas por las inundaciones en diez municipios de Tabasco, producto de donaciones de Santander, liderada por Héctor Grissi, que se realiza con recursos propios. La ayuda donada por Santander México alcanzará a algunas de las comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad, ubicadas en zonas particularmente afectadas por las inundaciones y es posible por una coinversión con World Vision México y Fundación Gigante, una alianza con el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, y cuenta con el apoyo logístico de las organizaciones Juntos X México y Por Tabasco.







