Van 223 pruebas de coronavirus aplicadas en Acapulco

ACAPULCO, Gro., 28 de junio de 2020.- El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Armando Bibiano García informó que se aplicaron 223 pruebas de coronavirus en los primeros dos días de la instalación de módulos en este puerto, cuyos resultados estarán disponibles en cuatro días.



El subsecretario explicó que el viernes en total se recabaron 50 muestras y el sábado fueron 173 exámenes los que aplicaron en los 16 módulos instalados en el puerto, epicentro de la pandemia en el estado.



Dijo que con estas pruebas esperan detectar a personas contagiadas y se queden en aislamiento en sus casas y con un tratamiento para poder disminuir la curva de contagios. En un recorrido por Quadratín Guerrero, se constató que este domingo las personas siguen acudiendo a aplicarse las pruebas, aunque son pocas, en los módulos se forma una fila de entre 10 y 15 personas.



Este domingo, el mayor problema fue la falta de credencial de elector, ya que no podían sacar algunos datos personales. En el módulo instalado en el estacionamiento de la iglesia de Mozimba, el cual tuvo un poco más de una hora de retraso en de apertura, se formó una fila de 15 personas.



Ahí fueron mínimas las personas que traían su credencial del INE, por lo cual no podían obtener su CURP y para el formato es esencial; por ello, muchos tuvieron que regresar o pedirlo a sus familiares.



En una primera ocasión, los médicos y enfermeras que se encargan de hacer la prueba, primero tomaron los datos de todas las personas, en lo que llegaban con todo el equipo para hacerlas. En el módulo ubicado en la avenida Constituyentes, en las cercanías de la Unidad Deportiva Vicente Suárez, se formó una fila de 12 personas, quienes esperaron un poco más de hora y media para que llegaran con todo el equipo para hacer las pruebas.



Minutos antes del mediodía, empezaron a responder el cuestionario y después les practicaron las muestras, posteriormente les indicaron que en los próximos cinco días les hablarían en dado caso que sus resultados dieran positivo.



Otros de los módulos instalados en el puerto son los del Zócalo, Asta Bandera, en glorieta de La Diana, Costa Azul y Puerto Marqués; en estos lugares la fila no rebasó más de 15 personas. En el caso del módulo de La Diana y Costa Azul, sólo había cinco personas, mientras que el módulo del Zócalo es el de mayor afluencia.

Fuente: Quadratín