Van a seguir retenes, con cautela, con mucho sentido común: Gobernador de Nayarit

Por Norma Cardoso



Debido a la información dada por la Secretaría de Salud federal, en el Plan de la Nueva Normalidad, en el cual el estado de Nayarit, de acuerdo al semáforo de apertura, podría irse al color rojo, es decir, que podrían continuar las medidas de salud pública y laborales, y el espacio público permanecerá cerrado, las personas vulnerables no podrán salir y las actividades escolares no serán presenciales, solo habrá actividades de las llamadas esenciales. el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, a través de sus redes sociales, dijo sentirse preocupado, pues aún con que se tomaron acciones drásticas no fue suficiente, la gente sigue saliendo a la calle.



Expuso el mandatario estatal que en los próximos 15 días ’nos vamos a fajar los pantalones, tenemos que apretar más, porque yo como ustedes no nos gustaría ver a Nayarit en el mapa de color rojo. ¿Qué significa si nos vamos en color rojo? De que vamos a tener que guardar la cuarentena todo el mes de junio’.



Asimismo, explicó que se tiene un Plan Económico que el 18 de mayo dará a conocer para echarlo a andar el 1º de junio. Anunció que vienen cosas buenas para los nayaritas, ’no los voy a defraudar, vamos a estar dando la cara, pero también ocupamos de que ustedes nos ayuden como ciudadanos, que pongan su granito de arena’.



Sobre los retenes o filtros de salud que están en todo el estado de Nayarit y de los cuales se han quejado mucho la gente, Echevarría García relató que; ’Los retenes ayer los vi personalmente, vi unos que estaban excedidos, hoy, respetando la autonomía del Fiscal, platiqué con el Secretario de Seguridad Pública, para hacer una estrategia de que estos retenes son, claro para que la gente ya no salga de sus casas, y aquella gente que no esté cumpliendo con las normas que no son inventos de nosotros, que son normas de salubridad, pues se respete’.



’Van a seguir estos retenes, pero repito, con cautela, con mucho sentido común, porque pues como decían dos o tres compañeros ‘oye Toño los retenes que estaban nos recordó al sexenio pasado, con el amigo que tienen allá en Nueva York y no queremos volver a eso’ y no vamos a volver a eso, jamás. Lo que sí les digo que estos retenes, y no son retenes, son filtros de salud, los estamos para concientizar a todo el pueblo de Nayarit’, expresó.



El 18 de emitirá un mensaje para tener 10, 12 días de anticipación, sobre el Plan Económico, ’si queremos abrir el primero de junio está en sus manos, esto ya depende de ustedes, porque si nos vamos a semáforo rojo vamos a valer madre, nos vamos a tener que encerrar todo el mes de junio, así como lo oyen, no estoy vacilando, y son órdenes de la Secretaría de Salud del gobierno federal y tenemos que cumplirlas’.



El gobernador de Nayarit, hizo un reconocimiento al trabajo de sus funcionarios ’nosotros lo estamos haciendo bien, lo está haciendo bien el Secretario de Movilidad Tahuahua, lo está haciendo bien el Secretario de Seguridad Pública Benito, agradecer a todos mis funcionarios, Toño Riojas, Ernesto Navarro, Lira de Icaten quienes también están poniendo los comedores comunitarios, Abel Orozco, Maria Luisa mi esposa por supuesto del DIF, donde se están organizando las despensas para entregarlas’.



De igual manera agradeció a todas y a todos los empresarios y ciudadanos, maestros que ’están apoyando en especie las gaseras; nos han dado huevo pollo, carne, arroz, y ahí se ve reflejado, hoy al corte, hemos entregado más de 250 mil platillos en el estado y se han entregado en el estado más de 50 mil despensas con el apoyo de los presidentes municipales y el apoyo del personal de gobierno del estado, de la Secretaría de la Defensa, y de la Marina’, explicó.



’Seguiré girando instrucciones radicales tal vez fuertes y repito para cuidar la salud de los y las nayaritas, ahí vamos echándole ganas y el 18 de mayo estemos atentos para escuchar el mensaje que voy a dar del Plan Económico y ustedes sepan a qué dependencia deben de ir, deben de apoyarse para que reciban el apoyo, ya sea en especie o ya sea económico’.



’Les voy a tener una buena sorpresa para los ’tocayones’ como yo, en el mismo lunes 18 que daremos el mensaje’, finalizó.