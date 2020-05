Van Evodio y el FADG contra los altos cobros de la luz en Guerrero

El dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, presentó esta mañana en Chilpancingo la ubicación de los módulos donde la ciudadanía podrá acudir a firmar el amparo colectivo que promueve contra la CFE, para frenar los altos cobros de la luz durante esta pandemia.



Velázquez Aguirre señaló que iniciarán la recolección de firmas para pedir la condonación total o parcial y que no se corte el servicio de energía eléctrica ante la crisis sanitaria que se vive, para lo cual implementarán tres puntos: uno en las oficinas del FADG; otro en el Barrio de Tequicorral, en las oficinas del diputado Bernardo Ortega y uno más en la colonia Cooperativa, en las oficinas del diputado Servando Salgado.



Agregó que a través de dos vertientes están buscando apoyar a la ciudadanía en temas alimentarios y sociales. En el primero recordó la implementación de las Tienditas Ahorradoras en municipios como Acapulco y Chilpancingo y del segundo destacó que será a través de una lucha legal, que implementarán ante la injusticia que viven las familias de Guerrero y de México por los altos costos de la energía eléctrica.



Cabe mencionar que días antes el exalcalde porteño también dio a conocer en Acapulco tres puntos donde se instalaron otros módulos para la misma causa.



’Nos dicen que no salgamos de casa, pero por otro lado nos están taladrando con el pago de los servicios, principalmente el tema de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Eléctrica (CFE) ha dicho que no va a haber descuentos, que no va a haber condonaciones ni prórrogas de pagos, y el que no pague, le van a cortar el servicio de la luz; eso es injusto, es ir en contra de los pobres y violenta los derechos humanos.’



Evodio Velázquez adelantó que en las próximas semanas efectuarán este amparo colectivo contra la CFE ante los juzgados correspondientes, por lo que aprovecharán que el Poder Judicial no está laborando por la contingencia sanitaria para iniciar con la recolección de firmas que incluirán a la demanda y pedir la condonación total o parcial.



Matizó que estas acciones las harán de manera coordinada a nivel estatal con el dirigente de la fracción de diputados del PRD en el Congreso, Bernardo Ortega Jiménez; mientras que en Chilpancingo y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) el encargado de recolectar las firmas será el diputado Servando Salgado Guzmán.



Finalmente, sobre la Tiendita Ahorradora el exalcalde porteño recordó que el miércoles, junto con los diputados Servando Salgado, Bernardo Ortega y Perla Martínez, arrancaron en la zona Centro este programa, el cual comercializa productos de la canasta básica a muy bajo costo. Puntualizó que en Acapulco se han beneficiado a 70 mil familias y más de un centenar de colonias de la periferia han sido atendidas, por lo que esta es una acción exitosa y de amplia demanda.