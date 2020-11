Van Gogh Alive México extiende su temporada hasta el 31 de enero de 2021



En agradecimiento al apoyo del público mexicano y al deseo de miles de personas de visitar Van Gogh Alive The Experience México, la exposición permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2021 en el Monumento a la Madre de la Ciudad de México.



Desde su inauguración en febrero de 2020, y a pesar de las restricciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19, el público mexicano ha convertido a Van Gogh Alive The Experience México en una referencia obligada para quienes disfrutan del arte en nuestro país.



Por ello y con el apoyo invaluable de nuestros patrocinadores y aliados,

permaneceremos abiertos hasta esta nueva fecha: para que todas las personas que desean visitar esta exhibición de clase mundial puedan hacerlo y no se pierdan este hito cultural en México.



Para el equipo Van Gogh Alive The Experience México lo más importante es la salud y seguridad de su público, personal operativo y staff por lo que mantendrá en todo momento todas y cada una de las medidas que las autoridades sanitarias han indicado.



Horarios extendidos, aforos reducidos, desinfección de espacios, posibilidad de sana distancia, preferencia de boletos y pagos electrónicos, uso de cubrebocas, toma de temperatura y equipo médico de emergencia son algunas de las medidas que hemos tomado para que nuestros visitantes disfruten de una experiencia segura e inolvidable.



Los boletos podrán adquirirse a través del sistema Superboletos en su página de internet y de forma presencial en la taquilla física instalada en el Monumento a la Madre.



Las funciones mantendrán sus horarios habituales: de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los fines de semana de 9 a 22 horas.



Reafirmamos nuestro agradecimiento al público mexicano cuyo interés e insistencia permiten que Van Gogh Alive The Experience México permanezca hasta esta nueva fecha con la única misión de entregarles una experiencia única con la obra inmortal de Vincent Van Gogh.