Van PAN, PRI y PRD en alianza para postular a candidatos comunes a la Cámara de Diputados para la elección federal del 2021.

diciembre 5, 2020



Ciudad de México— Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) acordaron ir en alianza para postular a candidatos comunes a la Cámara de Diputados para la elección federal del 2021.



Tres fuentes involucradas en la negociación confirmaron el acuerdo a Reforma, aunque difirieron sobre el número de distritos. La primera explicó que en 100; otra aseguró que el acuerdo abarca 150, y una tercera calculó 125.



Play Video

’Iremos bajo la fórmula de ‘coalición ’ en al menos 100 distritos’, comentó una de las fuentes consultadas.



Desde hace tres semanas, los panistas amarraron el acuerdo con los perredistas y, más recientemente, con el tricolor.



’La novedad es la incorporación del PRI. Alito (Alejandro Moreno, líder del PRI) dio su brazo a torcer porque él había pedido el respaldo del PAN y del PRD para que postularan (a un priista) como candidato al gobierno de Campeche, pero el PAN no lo aceptó. A la mera hora, Alito aceptó la alianza’, detalló otro consultado.



La alianza, que deberán oficializar los consejos de cada partido, permitirá concretar acuerdos para ir juntos por las gubernaturas. Hay acuerdos previos para Baja California Sur, San Luis Potosí, Sonora, Colima y Tlaxcala.



En tanto, 17 exgobernadores panistas, agrupados en Unidos por México, dieron su aval para que el blanquiazul vaya en alianza con el PRI.



’Superar un Gobierno populista por la vía democrática sólo será posible con un trabajo unido, sólido y generoso de las fuerzas auténticamente democráticas que hoy buscan alcanzar en 2021 la mayoría en el Congreso’, plantearon en una carta dirigida a los consejeros panistas.



’La alternativa para alcanzar el respaldo social es una asociación electoral con otros partidos, excepto Morena, con los mejores candidatos, con las mejores trayectorias, la identificación plena con la ciudadanía y la búsqueda de una agenda del bien común para los mexicanos’, señalaron.



Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, promovió en Twitter una encuesta para conocer si la gente estaba a favor de que el PAN fuera en alianza electoral con el PRI y el PRD.



Hasta ayer por la tarde los resultados del sondeo eran muy reveladores: de 17 mil 479 votos, el 89 por ciento estaba en favor y apenas el 11 en contra.



’Estoy muy sorprendido’, confió vía telefónica. ’Tengo muchas dudas sobre la coalición con el PRI. Una coalición simple y llana con el PRI yo no la podría aceptar, a menos que realmente hubiera condiciones, muy claramente establecidas en el tema de la selección de candidatos’, dijo.



Pide INE a presidente omitir temas electorales



El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una ’tutela preventiva’ para llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador a abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral en curso.



De lo contrario, plantearon los consejeros, estaría violando el artículo 134 constitucional.



La Comisión de Quejas del órgano electoral resolvió así una queja del PAN y PRD contra los comentarios del presidente sobre la alianza de estos partidos con el PRI en varios estados del país, rumbo al 2021.



Durante la sesión, la consejera Adriana Favela recordó que en julio ya habían hecho un llamado al presidente, de no inmiscuirse en temas electorales, luego de sus comentarios contra el supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA).



Sin embargo, en una gira por Ensenada, Baja California, la semana pasada, AMLO descalificó la alianza entre el PRI y PAN a la gubernatura de ese estado, y alertó a los ciudadanos sobre la importancia de las elecciones del 2021. Días después, reiteró el tema en su conferencia matutina.



’Es momento de emitir una tutela preventiva para que desde la Presidencia, y con ese ejemplo cualquier otro puesto de responsabilidad, sean gobernadores, presidentes municipales, se abstengan de estar opinando y siendo actores del proceso electoral’, señaló el consejero Ciro Murayama. (Con información de Érika Hernández)



Mayolo López



Agencia Reforma