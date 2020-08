Van por EPN y Videgaray; destapa Lozoya la cloaca

Retomado Detrás de la Noticia



CIUDAD DE MEXICO, A 12 de agosto.- Emilio Lozoya, ex director de Pemex de Enrique Peña Nieto, presentó una denuncia en la que señala de probable corrupción al expresidente y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

La denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya Austin pega directamente en la línea de flotación del PRI a escasos meses que inicie el proceso electoral federal intermedio de 2021.

El tiempo nos dio la razón horas después que advertimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador cobrará agravios contra Videgaray, Osorio, Peña Nieto y Calderón para llegar a Salinas.

El gobierno de la 4T apoya su operación pinzas en seguir la huella del dinero, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), entidades autónomas.

Sonó la hora del cobro de facturas por AMLO, por agravios pasados a su paso por el PRI y el PRD. A través de René Bejarano y Dolores Padierna, la primera en pagar con cárcel ha sido Rosario Robles.

La maquinaria del Estado mexicano ha sido puesta en marcha por el gobierno de la 4T en contra, más que del ex presidente Enrique Peña Nieto, en contra del ’villano favorito’ Carlos Salinas.

La denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya Austin pega directamente en la línea de flotación del PRI a escasos meses que inicie el proceso electoral federal intermedio de 2021.

El ariete jurídico-político para demoler la mítica figura de Salinas de Gortari es Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, ex integrante de la llamada ’familia feliz’ salinista.

La inicial bola de nieve de corrupción de Emilio Lozoya amenaza convertirse en avalancha y arrasar a su paso a los principales integrantes del grupo más cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Tampoco está exento del cobro de agravios contra López Obrador el ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, por lo que también podría ser sentado en el banquillo de los acusados.

Ya están en la mira Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio Chong. El primero por su probable vinculación con la escandalosa corrupción de Pemex con la petrolera brasileña Odebrecht.

Y Miguel Ángel Osorio Chong por su cercanía con Genaro García Luna y ex funcionarios de la Policía Federal contra quienes la FGR presuntamente ha girado 19 órdenes de aprehensión.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, presentó una denuncia en la que señala directamente al expresidente y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Les acusa de haber promovido millonarios sobornos desde la campaña electoral a la presidencia de la república de 2012, informó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

’(Lozoya) señala que fueron (Peña Nieto y Videgaray) los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas’, detalló el fiscal.

El excoordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto, asegura que en ésta se repartieron sobornos por 100 millones de pesos, reveló el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Lozoya denunció que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron repartir 100 millones de pesos en sobornos que habían obtenido de la constructora brasileña Odebrecht, en las elecciones de 2012.

En una primera aproximación, se estima que el monto de los sobornos que según Emilio Lozoya Austin se entregaron, incluso a legisladores federales, asciende a más de 400 millones de pesos.

En la denuncia se habla también de 120 millones de pesos que fueron ordenados por Peña y Videgaray para entregarse a un diputado y 5 senadores’, pero Gertz se reservó los nombres.

Así, Lozoya se dedicó a comprar votos en el Congreso de la Unión para concretar la aprobación de once de las 22 reformas estructurales entre 2013 y 2014 promovidas por el Pacto por México.

Una de las reformas que sigue siendo controvertida fue la reforma energética, que generó un fuerte debate en México y con la que se abrió el sector a la inversión privada nacional y extranjera.

Alejandro Gertz Manero manifestó a través de un video que Emilio Lozoya señala directamente a un diputado y cinco senadores como partícipes de esta supuesta trama de sobornos millonarios.

El Fiscal General de la República no reveló los nombres de los implicados; dijo que estos quedarán en reserva hasta que se judicialice el caso si se encuentran las pruebas suficientes para ello.

En el caso de la planta de Etileno XXI ’hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esta empresa vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht a quien también se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes’.

’En todos estos casos estas dos personas (Peña Nieto y Videgaray) le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de Finanzas de un partido político y después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral, a través de un enlace del que él da el nombre’, apuntó.

’Sobre estas afirmaciones que él hace, ha señalado 4 testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias’, indicó Gertz.

En el caso que sea procedente, Alejandro Gertz Manero adelantó que llamarán a declarar a Peña y Videgaray.

’La FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias, en primer lugar las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video y en caso que sea procedente, a las personas que él imputa los llamaremos a declarar’, puntualizó Gertz





