Van por nuevas elecciones en Ixmiquilpan y Acaxochitlán

En al menos dos municipios de la entidad no contarán con autoridades electas producto del pasado proceso electoral, además de sumarse casos que por irresponsabilidad en la función pública o por COVID, estarán ausentes en su respectiva toma de protesta.



En el caso de Acaxochitlán, donde existió un empate de los primeros dos candidatos, deberán celebrarse nuevos comicios para determinar al ganador de la contienda.



En el caso de Ixmiquilpan, la Sala Regional de Toluca del TEPJF concordó con el TRIEEH en cuanto a la nulidad de la elección… no sin antes corregir el trabajo de los magistrados electorales locales; incluso, echó reversa a sus resoluciones previas sobre los municipios de Huejutla y Tulancingo.



Un caso que llama la atención es el del presidente electo de Calnali, quien no podrá rendir protesta de Ley luego de que tuviera una inhabilitación en cualquier cargo público por irregularidades cometidas como funcionario.



La situación de pandemia mundial por COVID también trajo cambios de escenario. Primero porque el alcalde electo de San Agustín Tlaxiaca perdió la vida por su causa y será su suplente quien entre en funciones, pero dicha figura también podría ser quien encabece la ceremonia en Santiago Tulantepec, Tlaxcoapan, Tolcayuca y Tepeji, pues los alcaldes electos fueron diagnosticados con COVID y aún no se conoce si serán ellos quienes tomen protesta de Ley.