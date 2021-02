Van por reforma o eliminación del outsourcing y disminuir ingresos de partidos

Empujón final a la reforma de Banxico





El reto no es para nada menor. Y menos si se entiende que intentar sacar una agenda plagada de temas legislativamente ’sensibles’ —justo ahora, al arranque de las campañas a 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 1,800 alcaldías y la renovación de 30 congresos locales—, es, en muchos casos, un caso perdido.



Ya en la plenaria del grupo mayoritario, el comandado por el zacatecano Ricardo Monreal, quedó establecido que irían a sacar adelante al menos 50 puntos del interés del gobierno de la 4T.



Los más importantes, sin duda, son la reorientación a fondo -o desaparición- del outsourcing y concluir con la reforma de la ley del Banco de México, ya aprobada por el Senado y hoy en poder de la Cámara de Diputados.



En este periodo que inicia el próximo lunes 1 de febrero, se buscará sacar la nueva Ley de Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada y de Buena Fe a los Pueblos Indígenas y Afroamericanos.



En este siguiente periodo, los morenistas de la cámara alta quieren desahogar una agenda muy ambiciosa y diversa.



Todo un tema, porque sumadas a las iniciativas importantes para la 4T, se tiene enfrente además un rezago de 247 minutas de la Cámara de Diputados.



En ese ’congelador legislativo’ hay reformas obligadas por mandato judicial, varios nombramientos diplomáticos, el más importante, la ratificación de Esteban Moctezuma como nuevo embajador de México ante Estados Unidos, y el de Carmen Moreno Toscano como subsecretaria de Relaciones Exteriores.



De ahí salen los 50 temas prioritarios de los que habla el zacatecano.



Entre los obligados por el mandato judicial, se encuentran la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Esta fue presentada por el Ejecutivo federal y fue enriquecida con propuestas de varios legisladores.



Su objetivo es la tipificación de la discriminación racial como delito.



Sacarla adelante permitirá que México cumpla con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.



Además, se cumpliría la instrucción de la Suprema Corte para legislar en torno a sancionar penalmente los actos de difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial.



Ello, sin contar que se solucionaría un tema que tiene casi un año de retraso, ya que la resolución de la Corte venció el 3 de julio de 2020.



Además, los senadores de Morena deberán aplicarse para sacar adelante su promesa de disminuir las prerrogativas de los partidos políticos, lo que quizá planteará una nueva reforma política y electoral.



En medio de todo esto, quedarán en espera de la iniciativa del presidente López Obrador -que les puede, dicen, llegar en cualquier momento-, para decretar la absorción de algunos órganos e instituciones autónomas, por parte de secretarías de Estado.



Y están además las reformas en materia administrativa, al sistema integral de justicia penal para jóvenes, la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, que sin duda sacará chispas entre AMLO y los gobernadores y alcaldes.



Otras reformas serán al sistema de educación, ciencia y tecnología.



La cosa no queda ahí, Monreal y su grupo deberán alcanzar la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la conclusión del trámite de la Ley de Educación Superior, la creación de la Ley de Economía Circular y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.



Así que todos atentos, con un ojo a las elecciones y otro al Senado, para ver qué pueden los legisladores sacar adelante.



Por desahogar, lo de la Cofece



En los días que siguen, en la Comisión de Hacienda del Senado que preside el poblano morenista Alejandro Armenta, se deberá realizar -por vía digital, remota-, la comparecencia de Alejandra Palacios, titular de la Cofece y resolver el muy sospechoso asunto de la irrisoria sanción impuesta a 7 bancos extranjeros que manipularon bonos de deuda por cantidades exorbitantes.



Esta comparecencia fue convocada por el senador Armenta, quien advirtió que existen fuertes dudas respecto de que incluso en este asunto estén involucrados personajes de la cúpula del Banco de México.



Indicó que de confirmarse las sospechas, la Comisión Federal de Competencia Económica y muy presumiblemente algunos de la directiva de Banxico, habrían sido cómplices en el saqueo de las finanzas de nuestro país durante décadas.



Armenta dijo que, para que los legisladores cuenten con toda la información, pidió a Palacios envíe el expediente de la investigación en contra de los 7 bancos extranjeros que manipularon los bonos de deuda, y a los cuales se sancionó sólo con 35 millones de pesos cuando en otros países por cuestiones similares las multas suman cientos y hasta miles de millones de dólares.



’Queremos que se actúe con responsabilidad y que las autoridades ejerzan la acción de la justicia que corresponda. No queremos excedernos en nuestra postura, pero no vamos a ser omisos, ni va a haber complacencia o impunidad’, precisó.



El senador poblano consideró necesario que los mexicanos conozcan las irregularidades en las que han incurrido los bancos y es necesario, dijo, que los también conozcan las posibles implicaciones en las que el Banco de México y sus autoridades pudieran estar involucradas en la posible comisión de algún delito.



’El sistema financiero en nuestro país ha gozado de privilegios que le han costado muchos millones de pesos a los mexicanos. México es un paraíso para el sistema financiero. Sólo aquí se pagan las comisiones bancarias más altas del mundo. Sólo aquí los migrantes pagan las comisiones más altas por remesas. Sólo en México como nación en desarrollo se paga el servicio de la deuda más caro del planeta’, se quejó.



Reiteró que no pocos senadores tienen serias dudas sobre una evidente omisión por parte de la Cofece en este caso porque, mientras los órganos reguladores similares en otros países han impuesto sanciones sobre los 500 millones de dólares, en nuestro país no rebasan los 35 millones de pesos.



Lamentó que este año, en la Ley de Egresos, hay recursos cercanos a los 700 mil millones de pesos de los impuestos de los mexicanos, que se tienen que destinar a un pago de deuda heredada y que bien pudo destinarse a otros rubros, como la compra de insumos para atender la pandemia.



Mexicanos, entre el robo de identidades y fraudes



Por si no tuviésemos más que suficiente con las consecuencias de la pandemia y los malos gobiernos, los especialistas en seguridad consideran que, durante 2021 haya un aumento considerable en el robo de identidad, y en el número de fraudes vía dispositivos personales como son celulares, tabletas y computadoras.



Por ello, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la AMESP, alertó a la población a extremar cuidados y mantenerse alerta.



Al respecto, la AMESP y sus 93 empresas de seguridad privada afiliadas, invitó a un experto a participar en su foro ’Sábados del Capitán’, a hablar sobre las formas como opera la delincuencia cibernética y qué hacer para evitar ser víctima de ella.



Durante el pasado fin de semana le correspondió hablar de esto a Manuel Zamudio, experto en seguridad industrial y ciberseguridad.



Así, bajo el tema: ’Las Tendencias Tecnológicas que afectarán al sector de la seguridad en 2021’, destacó que cada vez surgen más amenazas en internet, y éstas se han incrementado considerablemente durante los últimos meses, ya que por la pandemia hay más personas que recurren a la red para trabajar, estudiar o hacer compras.



Afirmó que las amenazas son mayores cuanto más confiadas son las personas. Por ello, dijo, es necesario incrementar las medidas de seguridad, en especial en las herramientas y dispositivos que se utilizan para el trabajo a distancia.



Desde que tomó posesión, durante diciembre, como nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, el capitán Salvador López Contreras realiza un esfuerzo por la unidad del sector frente a la próxima aprobación en el Congreso de la Unión, de la Ley Nacional que regule a esta industria.



