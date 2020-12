Van PRI Y PRD en coalición por diputados de mayoría; MORENA IRÁ SOLO; PT Y PVEM también registran coalición para diputados

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 03 diciembre, 2020.- Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron esta noche al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el registro del convenio de coalición para postular candidatos comunes a diputados de mayoría en los 28 Distritos Electorales, con el compromiso de que el PRI tendrá candidatos en 24 distritos y el PRD en los 24 distritos restantes. Además, anunciaron que establecen acuerdos para ir también en alianza en las elecciones municipales en al menos en los municipios más competitivos.

En otro escenario de la competencia electoral, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), solicitaron el registro del convenio de coalición para postular candidatos comunes a diputados de mayoría en los 28 Distritos Electorales, esto luego de que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) determinó no ir en alianza electoral con esos institutos políticos porque su pretensión era que todos los candidatos a diputados surgieran de sus filas.

Las solicitudes de convenio de coalición para postular candidaturas comunes, fueron recibidas por el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Nazarín Vargas Armenta, en la sede de ese organismo electoral, con la presencia de consejeros electorales y de representantes partidistas de los institutos políticos que pretenden coaligarse.

La solicitud de registro de la coalición PRI-PRD para la elección de diputados locales, fue presentada por el dirigente estatal del PRI Esteban Albarrán Mendoza y por el líder del PRD en Guerrero Alberto Catalán Bastida, quienes manifestaron que avanzan positivamente para crear en Guerrero una gran unidad que les permita ganar la gubernatura del estado, y la mayoría de las diputaciones que estarán en juego en los comicios del 6 de junio del próximo año.

Catalán Bastida y Albarrán Mendoza se abstuvieron a dar detalles de los distritos electorales en los que postularán candidatos a diputados. Sólo se limitaron a decir que los acuerdos apuntan a que habrá procesos internos y mediciones para definir los espacios sin romper la equidad en el reparto de los 28 distritos electorales.

Las candidaturas estarán en función de la fortaleza que tengan los partidos y los candidatos en cada uno de los 28 Distritos Electorales locales, con la finalidad de postular a candidatos y candidatas competitivos que garanticen triunfos en la contienda constitucional, dijeron los dirigentes partidistas.

Esteban Albarrán informó que una vez que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana apruebe el registro de la coalición, junto con Alberto Catalán Bastida estarán en condiciones en dar detalles en torno a los candidatos que serán postulados.

Informaron que tienen tiempo suficiente para definir las candidaturas a diputados, cuyos registros formales ante el órgano electoral es hasta el mes de marzo del 2021.

El dirigente estatal del PRD no descartó la posibilidad de que también vayan en alianza electoral con el PRI en la elección de ayuntamientos, con la postulación de candidatos en los municipios más competitivos que también coadyuven a la generación de votos para obtener buenos resultados en las elecciones de gobernador, ayuntamientos y diputados.

Los 2 dirigentes aclararon que en la postulación de candidatos deben considerar la equidad de género, con la postulación de mujeres a diputadas.

En relación a los comentarios que hizo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien descalificó la alianza PRI-PRD, el líder priísta sólo se limitó a decir que los de Morena están nerviosos por la alianza electoral que concretaron, y que los resultados se verán en junio del próximo año.

Los dos dirigentes partidistas señalaron también que no están cerrados a la suma de otros partidos a la alianza electoral, sólo que deberán ajustarse a los criterios que ya establecieron.