Van Higinio Martínez y Jesús Cuanalo por la unidad en Texcoco

Texcoco, Méx.-"Vamos unidos quienes queremos a Texcoco", señaló el candidato al Senado de la República por Morena, Higinio Martínez Miranda en un evento de campaña donde acudió su compañera de fórmula Mariela Gutiérrez Escalante y el candidato del Partido Verde a la diputación federal, Jesús Cuanalo Araujo.





En la Alameda, donde también fue acompañado por Sandra Luz Falcón Venegas, candidata suplente al Senado y el diputado local Nazario Gutiérrez Martínez afirmó que, en su recorrido por el Estado de México, ha visto que en algunos municipios es difícil que se junten los candidatos que provienen de Morena, el PT y el Verde. Debido a que "prevalecen las diferencias".





No obstante, precisó que en Texcoco a pesar de que en el 2021 los candidatos a la alcaldía de Morena y el PVEM fueron oposición hoy van unidos.



Y reconoció que la artífice de dicho trabajo fue la ex presidenta municipal, Sandra Luz Falcón.





Martínez Miranda, reiteró que en este municipio mexiquense no hubo imposición en la selección de candidatos. "No vino de arriba, salió de una decisión que tomamos y fue respaldada por los tres partidos".





Y puntualizó "Nadie sobra en este proyecto".





Tras esto, hizo un llamado a toda la gente de Morena a votar el próximo 2 de junio por los 5 candidatos de la Coalición Morena-PT-Partido Verde. "Yo voy a votar en las 5 boletas por Morena’, pero también invitó que los que quieran votar por el Verde o el PT crucen las 5 boletas.





Por su parte, Mariela Gutiérrez destacó "Hoy en Texcoco está sucediendo algo extraordinario estamos dando una muestra de unidad, de sensatez y cordura, Unidos Verde, PT y Morena’, porque antes quienes estaban compitiendo ahora van unidos.





Manifestó que ella se inspiró en Texcoco y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que cuando logró ser presidenta municipal de Tecámac consiguió a través de un gobierno eficiente que ¡Se viva bien! Motivo, por el que también convocó a votar por los candidatos de la coalición.





Y en su oportunidad, el candidato a la diputación federal, Jesús Cuanalo reflexionó que "para muchas personas es una sorpresa vernos aquí"; sin embargo, consideró que la coalición Morena-PT-Verde funciona y puso como ejemplo que gracias a dicha alianza hoy gobierna el Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien es de Texcoco.





Por su parte, Sandra Luz Falcón, apuntó ’Vamos a ganar con esta alianza. ¡Escuchen bien los de enfrente, nos vamos a ver las caras y les vamos a demostrar de que estamos hechos!’





Hay que destacar que los texcocanos reunidos en el lugar constantemente interrumpían los discursos de sus candidatos con gritos de ¡Unidad¡, ¡Claudia!, ¡Morena!, ¡Verde!, ¡Higinio!, ¡Mariela!, ¡Cuanalo! y ¡Sandra!, principalmente.