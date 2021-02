Variante mexicana de covid

El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura dijo que se descartó ya que sea una variante de Sudáfrica la que afecta a 4 pacientes en Jalisco y ahora se estudia si es una variante mexicana, lo cual se considera un reto para la ciencia de nuestro país ante la contingencia mundial

Aunque no es necesariamente una variante mexicana, seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana, ya hay mutaciones, ya hay mutaciones que han existido aquí en México, digo, no es que exista una variante mexicana, para poder decir: Es una variante mexicana que vale la pena describirla como tal, pues se tiene que estudiar su importancia.

Nuestro ancestral Conacyt debe demostrar para qué fue creado: nada se sabe de sus aportes en estos momentos en que se necesita que los científicos mexicanos o sus instituciones con sus cuantiosos recursos estén realizando algo. El presidente López Obrador les encomendó construir un ventilador y se fijaron un plazo, presentaron uno pero a la fecha nada se sabe.

Se ha tenido que estar pidiendo ayuda al extranjero y, aunque es una práctica común ante un virus tan agresivo y desconocido, cuando menos la ciencia médica debería tener las bases para la elaboración de medicamentos o enfermedades, pues nuestros recursos, talentos e instituciones con las que contamos, están a la altura de cualquier nación. Ojalá y den resultados.

TURBULENCIAS

Cuestionan a dirigentes del PT en Oaxaca

Una gira en el istmo oaxaqueño por parte del diputado federal Gerardo Fernández Noroña a invitación de su correligionario Benjamín Robles Montoya ha dado como resultado el rechazo de los votantes hacia el PT, luego de que ambos son rechazados por la comunidad. Al primero por su resistencia al uso del cubrebocas en una región altamente afectada por la pandemia, una de las primeras en las que los lugareños saturaron los hospitales y enfrentaron las deficiencias del sistema nacional de salud, y segundo porque –aunque está en libertad Fernández Noroña de actuar con entera libertad en sus decisiones personales- ofende a las personas al considerar que atentan contra su salud. Y Robles Montoya es rechazado también porque al ser originario de Michoacán, durante dos décadas se ha aprovechado de los cargos públicos en los tres niveles de gobierno para obtener beneficios personales y familiares, a quienes ha entregado cargos públicos y partidistas. Sin embargo, como es normal en este tipo de dirigentes, llegan a los pueblos con engaños y regalos para hacerse creer que son aceptados por los votantes, pero en realidad es todo lo contrario…La decisión de sostener a toda costa la candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, amenaza con fraccionar más a Morena, pues no es posible que a pesar de su impresentable trayectoria, y los atropellos que ha cometido a las mujeres, se le pretende imponer en un estado que, como en Oaxaca, la entrega de regalos obtenidos con recursos públicos sea la llave para personas que no son, exactamente, un ejemplo para la comunidad…Aunque también en el resto de los partidos no hay personajes reconocidos, pero sí es conveniente que la política se vaya refrescando dando oportunidad a nuevas generaciones para dar un respiro a la mala fama…A un año de haberse aprobado por el Congreso Local de Oaxaca la prohibición del uso de plásticos para la venta de bebidas, no se ha cumplido, dijo el diputado Horacio Sosa Villavicencio, al exigir a la secretaría del Medio Ambiente cumplir con la reglamentación y cuidar la salud de los mexicanos…

