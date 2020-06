Varios estados que reabrieron rápidamente en EU dan marcha atrás por la oleada de contagios de COVID-19

Estados Unidos. 26 Jun 2020.-La pandemia del nuevo coronavirus no tiene la intensión de dejar a Estados Unidos que registró un máximo diario de 40,000 infecciones por COVID-19 el jueves, según muestran las cifras de la Universidad Johns Hopkins. Muchos estados de la unión americana recularon tras rebajar las restricciones del confinamiento.

Cuando Texas empezó a mitigar las restricciones del coronavirus, el gobernador Greg Abbott no usaba mascarilla. Prohibió a los alcaldes tomar precauciones adicionales durante una de las reaperturas más rápidas de Estados Unidos. Dijo que la Casa Blanca respaldaba su plan y que la gente podía salir de sus casas con seguridad. Dos meses después, la oleada de contagios lo ha obligado a dar marcha atrás.



Esto no está limitado a Texas, donde Abbott frenó bruscamente la mitigación y exhorta a la gente a quedarse en casa. En Arizona, el gobernador Doug Ducey declaró al estado ’en pausa’ en momentos en que se agota rápidamente la capacidad de los hospitales.



A medida que la oleada de infecciones supera diariamente los récords de casos confirmados y hospitalizaciones en el sur y el oeste de Estados Unidos, los gobernadores están aprobando medidas que antes habían rechazado y su tono de voz se vuelve más perentorio.



Los detractores dicen que las medidas son insuficientes, o peor aún, llegan con retraso a medida que se agotan las camas de cuidados intensivos y Estados Unidos está al borde de batir el récord de casos diarios.



Y los gobernadores no son precisamente inflexibles. El de Florida, Ron DeSantis, que hasta hace poco rara vez aparecía con mascarilla, dijo que no dará la orden de usarlas en todo el estado ni demorará la reapertura. Abbott dice que volver a cerrar la economía de Texas es un último recurso.





El gobernador republicano de Arizona Doug Ducey habla sobre los últimos datos de coronavirus en una conferencia de prensa en Phoenix. Foto: AP

La crisis creciente pone a prueba a los gobernadores, muchos de ellos republicanos que aceleraron la reapertura antes que el resto del país, al aumentar las presiones de sus ciudades más grandes, expertos en salud e incluso cámaras empresarias aliadas. Cualquier retroceso podría colocarlos en oposición al presidente Donald Trump, que ha tratado de hacer caso omiso del virus y regresar a la campaña electoral, negándose a usar la mascarilla en público.



El retroceso más notable en los estados republicanos es permitir que las autoridades locales obliguen a usar la mascarilla, una concesión que ciudades como Phoenix, Arizona y Little Rock, Arkansas, se apresuraron a aprovechar, pero que se considera insuficiente para contener los brotes.



En Arizona, Ducey resistió las presiones de cerrar los restaurantes cuando comenzó a propagarse el virus en marzo porque su estado, dijo, no experimentaba un contagio explosivo como Nueva York. Los alcaldes demócratas de Phoenix, Tucson, Flagstaff y otras ciudades decretaron sus propias restricciones.