‘Vasco’ Aguirre se desvive en elogios a Liga Mx

+ Sobre todo, argumenta, por el trabajo realizado con fuerzas básicas y en la rama femenil



+Omite referirse al subtítulo de Tigres en el Mundial de Clubes



+Es el entrenador con el salario más alto en el balompié local



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Sin referirse al logro histórico de Tigres –subcampeón del Mundial de Clubes, tras perder 0-1 ante Bayern Munich, algo que ningún equipo local había conseguido en representación de Cocacaf–, Javier Aguirre Onaindia olvidó que nobleza obliga. Con la experiencia de haber dirigido en Asia, África y Europa, El Vasco, timonel de Monterrey, acérrimo enemigo del cuadro felino, reconoció que en dos décadas la Liga Mx «ha crecido».



Incluso, elogió, está dentro de las 10 mejores del mundo. Sobre todo, por el trabajo realizado con fuerzas básicas y en la rama femenil.



’En estos 20 años que no estuve, hubo una evolución», sostuvo en videoconferencia. El torneo Sub-20, Sub-17, así como el futbol femenil le han dado mucho crecimiento al balompié mexicano’, argumentó el estratega, 62 años de edad, con salario de cuatro millones de dólares anuales –unos 80 millones de pesos–, el más alto del balompié nacional en ese cargo.



’La Liga Mx está entre las 10 mejores a escala mundial’, alabó.



Han conseguido, puntualizó, buenos resultados. Recordó que en 2005, 2011 y 2012 hubo títulos internacionales. ’México ha estado peleando en Copa América, Copa Oro, Mundiales. Hay una clara evolución’, puntualizó.



Aguirre dejó el futbol mexicano en 2001, tras coronarse con Pachuca. Ahora en su regreso encomió las instalaciones del conjunto de Monterrey al compararlo con los clubes europeos.



’Es muy difícil’, reconoció, que un equipo de Primera División tenga las instalaciones como las hay en Europa.



’Tuve la oportunidad de llevar a mi mujer al estadio (de Rayados). Nos hicieron un tour. Es un recinto como en Alemania, Italia, España o Inglaterra. Las instalaciones de El Barrial son de primerísimo nivel’, afirmó.



Hasta ahora, con cuatro duelos disputados y dos pendientes, Monterrey ha sido el único club sin recibir gol en contra. Sin embargo, Aguirre prefiere no darle tanta importancia a este logro al destacar que la meta es pelear por el título.



’No tenía ni idea ni era mi interés. Lo único que vale es de momento clasificar. Nuestro objetivo es entrar a la liguilla. Si eso se va consiguiendo, bienvenido’.



El timonel defendió al delantero Rogelio Funes Mori, quien ha sido señalado por no mostrarse concentrado al momento de cerrar las jugadas frente al arco.



’Rogelio está en el sitio. Remató al palo (ante Pumas), no acertó en el empate que mete (Aké) Loba, pero siempre está ahí. Gana arriba un par de jugadas, te devuelve una pared, te abre el campo, está en el área, insiste’, analizó.



’Esto –futbol– es de rachas. Los goleadores como él arrancan el torneo con tres tantos en dos partidos y luego entran en ese ratito complicado, pero yo estoy contento con Rogelio, Vincent (Janssen) y Aké Loba, agregó.



Los Rayados, que se encuentran invictos con 10 puntos, buscarán mantener el buen paso cuando enfrenten el domingo a Santos, el cual tiene nueve unidades y tampoco ha probado la derrota.



No obstante, llegarán al duelo con una sensible baja, luego de que Nicolás Sánchez sufrió una lesión fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda.



’Va a ser un partido muy complicado, Santos hará valer su condición de local; es un equipo intenso, que va invicto’, destacó Aguirre.